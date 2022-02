GF Vip, indiscrezione sui vaccini: chi sta ricevendo le dosi e perché l’hanno nascosto

La campagna vaccinale in Italia prosegue come da programma, la casa del GF Vip non è esentata dal farlo: com’è stato scoperto

Non tutti sapevano -magari lo si immaginava- che anche nella casa del GF Vip, alcuni dei gieffini si sottopongono al vaccino. Così come nel resto d’Italia, anche a Cinecittà la campagna vaccinale prosegue come da programma.

La campagna vaccinale al GF Vip non è mai stata resa nota, nessuno in Casa aveva mai fatto cenno al vaccino ricevuto, sebbene lo si immaginava, non c’era la certezza che anche i gieffini stessero ricevendo delle dosi all’interno del reality show. Nessuno ne aveva mai parlato prima, tranne nelle ultime ore in cui Manila ha raccontato di aver ricevuto la terza dose, quella booster, insieme ad Alessandro Basciano.

In particolare, parlando con Miriana Trevisan, l’ex Miss Italia ha raccontato di un siparietto insieme all’uomo che sta frequentando Sophie Codegoni: “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene”.

GF Vip, come prosegue la campagna vaccinale: chi ha ricevuto la terza dose

Al di là di Alfonso Signorini e delle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che sono libere dalla Casa e quindi possono decidere in tranquillità se e quando sottoporsi al vaccino, lo stesso non vale per i gieffini che sono chiusi i Casa e dai quali arrivano specialisti per potergli consentire di aderire alla campagna vaccinale. Nei giorni scorsi, si è avuto notizia anche di Katia Ricciarelli, Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella che hanno avuto il richiamo.

Inoltre, Manila Nazzaro parlando con la Trevisan ha svelato che lei non ha avuto ancora la terza dose: “Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatta a settembre l’ultima? Può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno”. L’ex moglie di Pago ha confermato quanto detto ed aggiunto: “Sì io l’ho fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’8 settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque”.