GF Vip 6, hanno infranto il regolamento: squalifica in arrivo? – VIDEO

La squalifica è dietro l’angolo anche a poche settimane dalla finale del GF Vip 6: alcuni utenti molto attenti hanno segnalato l’infrazione

Tra un mese ed un giorno, l’edizione del GF Vip più lunga di sempre avrà fine, ma attenzione a tutti i concorrenti: non saranno 30 giorni facili. La squalifica è ancora dietro l’angolo, non si può mollare all’ultimo istante.

Manila Nazzaro e Lulù Selassié sono finite nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica durante l’ultima notte. In particolare, le due gieffine si sono ritirate nella propria camera mentre tutti gli altri erano ancora insieme in giro per la Casa e, fin qui, niente di eclatante. Tuttavia, com’è evidente nei video pubblicati su Twitter, le due si sono fermate a parlare per un lungo tempo, ma senza microfoni.

Già in passato, la produzione ha penalizzato tutta la Casa riducendo il budget spesa per un’infrazione simile, altre volte si sono soltanto limitati ad un richiamo -spesso e volentieri nei confronti di Barù- ma, per il momento, il GF Vip non si è ancora espresso. Questo non vuol dire che presto potrebbe arrivare una pesante sanzione per entrambe o, magari, per tutti i gieffini.

Manila e Lulù senza microfono al GF Vip: le ipotesi

Mentre di la stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/2O28EdI6pG — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 12, 2022

Da regolamento, tutti i gieffini devono essere regolarmente microfonati fin quando non decidono di mettersi a letto e dormire. Se è vero che Manila e Lulù si sono messe a letto, è altrettanto vero che hanno intrattenuto una lunga conversazione di cui non si conosce l’argomento. In rete, tuttavia, sono circolate le varie ipotesi sulla loro discussione.

LEGGI ANCHE > > > Amici 21 anticipazioni: quarantena per il nuovo allievo, in quattro vanno al serale!

NON PERDERTI > > > Dal Festival di Sanremo ad Amici 21 nel ruolo di giudice? Annuncio bomba!

In molti pensano che Lulù e Manila si siano accordate per la nomination della 41° puntata, quella di domani, lunedì 14 febbraio. Arrivate a questo punto del reality show sembrerebbe essere la normalità giocare di strategia per poter arrivare in finale senza cadere prima. Ormai manca un mese alla fine del GF Vip, pertanto creare le giuste amicizie potrebbe essere funzionale.