Dal Festival di Sanremo ad Amici 21 nel ruolo di giudice? Annuncio bomba!

Un grande annuncio fa sognare i fan di Amici 21, con una personalità che da Sanremo potrebbe sbarcare su Canale 5: l’annuncio inaspettato.

Ben presto Amici 21 potrebbe accogliere un nuovo volto all’interno della trasmissione. Infatti la nuova personalità dovrebbe arrivare direttamente dal Festival di Sanremo: le sue parole lasciano tutti a bocca aperta.

Il Festival di Sanremo si è concluso da poco, con Amadeus che ha confermato sia il grande feeling con il Teatro Ariston sia la sua classe nel condurre la kermesse musicale. In questi giorni però si sta parlando tantissimo della first lady del conduttore, Giovanna Civitillo. Quest anno, come sempre, Giovanna ha sostenuto il marito dalla prima fila del Teatro Ariston, con il suo stile elegante e riservato come sempre poco incline a a stare al centro delle scene.

Nonostante le apparenze, però, la Civitillo ha una carriera televisiva alle spalle. Nelle ultime ore la moglie di Amadeus ha deciso di raccontarsi sulle pagine di Tele Sette. Nel corso dell’intervista Giovanna ha parlato di come la danza abbia avuto un ruolo fondamentale nel corso della sua vita. Per questo non ha escluso l’idea di partecipare da giudice ad Amici un giorno. La showgirl ha infatti affermato: “Più che l’insegnante potrei fare la giudice. Lo guardo con mio figlio José e anticipo sempre quello che dirà la Celentano“.

Amici 21, Giovanna Civitillo apre al talent: “Potrei fare la giudice”

Giovanna Civitillo dopo un lungo break è pronta a tornare in televisione. Infatti su Rai 1 affiancherà Amadeus nel game show ‘Affari Tuoi – Formato famiglia‘. La trasmissione andrà in onda il prossimo sabato 19 febbraio. In molti sono curiosi di capire che ruolo rivestirà la Civitillo all’interno della trasmissione. Nel corso della sua ultima intervista, Giovanna ha quindi spiegato che insieme al marito rappresenterà la famiglia Sebastiani.

Infatti questo è proprio il vero cognome del presentatore Rai. Il loro compito sarà proprio quello di accogliere altre famiglie all’interno della trasmissione. Lo scopo del format sarà proprio quello di creare un clima familiare con la showgirl che ha rivelato: “Ama e io ci prenderemo in giro, in stile Casa Vianello, come siamo abituati a fare da sempre“.

Quindi a breve i telespettatori Rai potranno vedere in prima serata il volto sorridente di Giovanna. Per tutti coloro che però la vorrebbero vedere in un programma tutto suo la showgirl ha precisato: “Non avrei il tempo. Amo fare poche cose che mi divertono, non voglio esserci a tutti i costi“. Per questo motivo Affari Tuoi potrebbe essere un ritorno singolo in televisione per la Civitillo.