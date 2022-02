Disney+, tremano tutti gli utenti: in arrivo un duro colpo

Dopo i grandi successi ottenuti all’inizio di quest anno, una batosta potrebbe colpire tutti gli utenti di Disney+: cosa succederà a breve.

Nel corso di questo 2022 Disney+ potrebbe agganciare Netflix per quanto riguarda il numero di abbonati. Nonostante il grande successo ottenuto ad inizio anno, potrebbe arrivare una stangata per gli utenti: cosa sta succedendo.

Nel corso di questi primi due mesi dell’anno, Disney+ ha dimostrato di continuare ad aggiornare il suo già vasto catalogo. Inoltre settimanalmente vengono aggiunti nuove produzioni originali. Il colosso dell’intrattenimento, però, ha grandi piani in cantiere e pur di restare competitivo nel mondo dello streaming. Questa crescita potrebbe portare cattive notizie per gli abbonati. Infatti Disney sembra essere sempre più intenzionata ad aumentare i prezzi degli abbonamenti per la propria piattaforma di streaming.

A confermare questa decisione ci sarebbero le parole del CEO Bob Chapek, con l’azienda che sta cercando di valutare lo sviluppo di diversi progetti. Inoltre il debutto di queste nuove produzioni è previsto per il 2023, con il management che sta valutando il rapporto tra i costi e i benefici prima di prendere decisioni definitive. Al momento però non è chiaro con precisione se e quando potrebbero arrivare i rincari per la piattaforma di streaming. Andiamo quindi a vedere quali serie potrebbero arrivare nel corso di quest anno.

Disney+, in arrivo oltre 100 produzioni all’anno: potrebbero aumentare i prezzi

Nel corso dell’ultima conferenza il Ceo del colosso, Bob Chapek, è stato molto vago sull’argomento riguardante i possibili rincari. Il capo dell’azienda però ha fatto capire che potrebbero esserci dei rincari a breve. Chapek non ha nemmeno specificato se si tratta dell’anno solare o fiscale. Per anno solare s’intende direttamente il 2023, mentre l’anno fiscale per l’azienda inizia già ad ottobre 2022.

Inoltre dopo l’ultimo trimestre Disney+ sogna in grande. Infatti proprio sulla piattaforma è previsto il debutto di oltre 100 nuovi titoli ogni anno, tra serie, film e show. Per arrivare a supportare questo livello di produzione, saranno necessari circa 14-16 miliardi di dollari all’anno per i prossimi tre anni.

La cifra stanziata è molto simile al budget stanziato da Netflix per lanciare le sue nuove produzioni sulla piattaforma. Inoltre considerando le cifre è chiaro che Disney+ non potrà mantenere gli stessi prezzi a lungo. Proprio Bob Chapek ha concluso il suo ultimo incontro con i giornalisti affermando: “Siamo ottimisti riguardo ai nostri contenuti futuri, non solo in termini di qualità ma anche in termini di quantità“.