Carlo Conti defilato in Rai: l’ultima batosta è pesantissima

Negli ultimi anni, l’impegno di Carlo Conti in Rai è andato evidentemente man mano scemando: pesante batosta per lui

Da un po’ di anni, Carlo Conti ha ridimensionato il suo impegno in TV: se prima era in ogni salsa, adesso ha deciso di portare avanti soltanto pochi show. Tuttavia, adesso si raccoglie il seminato e si prospettano pesanti conseguenze.

Festival di Sanremo, Affari Tuoi, L’Eredità e tanti altri sono i programmi condotti da Carlo Conti negli ultimi anni che, poi, gli sono stati soffiati. Il conduttore toscano ha evidentemente ridimensionato il suo impegno lungo la sua carriera ed adesso ne raccoglie il seminato che non sembra essere poi così soddisfacente.

L’unico programma che gli è rimasto è Tale e Quale Show, nella sua versione VIP e NIP. Proprio con quest’ultima, ieri sera, sabato 12 febbraio, ha raccolto a malapena 3.594.000 spettatori pari al 18.1% di share su Rai Uno, lasciando il dominio alle reti Mediaset che, su Canale 5, hanno trasmesso il programma cult di Maria De Filippi, C’è Posta Per te che, al contrario, ha riscosso successo con 5.343.000 spettatori pari al 29.9% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di sabato 12 febbraio

Le principali reti televisive italiane ieri hanno raccolto un buon numero di telespettatori. Per quel che riguardare le reti Rai, FBI è stato seguito da 944.000 spettatori pari ad uno share del 4.2% e FBI International da 1.024.000 pari ad uno share del 4.6% su Rai 2, mentre su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha raccolto davanti al video 941.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Mediaset, invece, ha intrattenuto 1.030.000 spettatori pari ad uno share del 4.9% con Il Cacciatore di Giganti su Italia 1 e 645.000 spettatori con il 3.3% di share su Rete 4 con Agente 007 – La Morte può Attendere.

Per quel che riguarda, invece, La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 460.000 spettatori con uno share del 2.4%, mentre su Tv8 Sotto Assedio – White House Down ha raccolto 245.000 spettatori con l’1.2%. Per finire con Nove, Sirene: L’Assassinio di Melania Rea ha raccolto 319.000 spettatori e l’1.5% di share.