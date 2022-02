La bambina nella foto oggi è una straordinaria attrice e conduttrice nonché una cantante dal 2009, anno in cui era in attesa del suo secondo figlio.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Roma il 18 dicembre del 1971. Nel 1985, all’età di 13 anni (non aveva ancora compiuto i 14), vince il concorso di bellezza Miss Teenager.

Quell’anno nella giuria era presente anche Gianni Boncompagni, icona della tivù italiana con il quale la ragazza tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 ha avuto una relazione. Allora la notizia fece scalpore data l’enorme differenza d’età tra i due: lui quarant’anni più di lei.

Nei primi anni ottanta appare in alcuni spot televisivi – Treets e Perugina -, mentre nel 1987 partecipa al film Roba da ricchi nel ruolo della figlia di Lino Banfi. In punta di piedi entra nel mondo del cinema dello spettacolo. Nel 1991 esordisce sul piccolo schermo nel programma Primadonna, ideato e diretto da Boncompagni, in cui conduce un gioco telefonico. Dopp questa esperienza entra a far parte di Non è la Rai, sempre per la regia di Boncompagni.

Dopo aver concluso con grandi risultati il liceo classico, intraprende la Facoltà di Sociologia all’Università, che però abbandona per dedicarsi alla recitazione e frequentare i laboratori di Beatrice Bracco e Francesca De Sapio.

Attrice, conduttrice e cantante amatissima dal pubblico: la riconosci?

Dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici arriva la svolta. Nel 1995 è la protagonista di Viaggi di nozze e nel 1996 di Sono pazzo di Iris Blond entrambi diretti da Carlo Verdone. Parallelamente all’attività di attrice, prende parte ad alcuni programmi televisivi. Nel 1997 presenta una puntata di Mai dire gol, nel 2000 partecipa a Milano-Roma con Corrado Guzzanti, nel 2003 conduce con Pippo Baudo e Serena Autieri il 53º Festival di Sanremo mentre nel 2007 conduce il Concerto del Primo Maggio. Oltre alla carriera da attrice e conduttrice, si cimenta nel doppiaggio, diventando la voce di Madison Paige nel videogioco Heavy Rain, a Marina in Sinbad – La leggenda dei sette mari e a Barbie in Toy Story 3 – La grande fuga.

Nel 2008 torna a lavorare con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone e poi, prima dell’estate 2009, mentre è in attesa del secondo figlio, pubblica il suo primo album Like Never Before. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è la bellissima Claudia Gerini.