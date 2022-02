Anticipazioni Il Paradiso delle signore, colpo di scena: “Si passerà dalla favola al dramma”

Spuntano le anticipazioni sulla nuova puntata del Paradiso delle Signore. Andiamo a vedere cosa succederà nella soap opera Rai.

I telespettatori sono pronti ad assistere ad una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. In rete ci sono anche le anticipazioni sui prossimi episodi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà e quale sarà il colpo di scena.

Gli appassionati Rai sono in trepidante attesa per le anticipazioni sulla prossima puntata de ‘Il Paradiso delle Signore’. Così in queste ore sono arrivate delle novità proprio da uno dei protagonisti della serie, l’attore Luca Bastianello, che ha deciso di confessarsi alla rivista Intimità. Bastianello ha quindi deciso di rilasciare una clamorosa anticipazioni su Il paradiso delle signore e su cosa succederà al suo personaggio Dante Romagnoli, nelle prossime puntate.

Come ricordiamo, proprio Dante all’interno della soap opera è ritornato prepotentemente in scena dopo il rifiuto di Marta che lo ha colpito nel cuore e nell’orgoglio. Così Romagnoli proverà in tutti i modi a riscattarsi professionalmente. Allo stesso tempo, però, il personaggio di Bastianello dovrà fare i conti con il suo rivale di sempre, Vittorio Conti. Andiamo quindi a vedere la grande rivelazione rilasciata da Luca Bastianello.

Il Paradiso delle Signore, Bastianello confessa: “Dante tornerà a vacillare”

Nel coro della sua intervista al settimanale Intimità, Luca Bastianello ha deciso di fare una clamorosa anticipazione. Infatti l’attore ha rivelato durante l’intervista: “Inaspettatamente il cuore di Dante tornerà presto a vacillare ed anche questa volta per una donna vicina ad entrambi” – ha poi continuato – “Insomma si passerà dalla favola al dramma e poi passare di nuovo alla favola. Sarà tutto molto intrigante”.

L’attore ha quindi confermato che Dante sarà ancora in competizione con il suo acerrimo rivale Vittorio Conti. Una rivalità che oscillerà tra storie di cuore ed affari personali. A questo punto tutti si sono chiesti quale dama abbia spezzato il cuore a Dante. L’indiscrezione più grande è che si tratti di Beatrice (Caterina Bertone) cognata di Conti e molto vicina a Romagnoli.

Inoltre Luca Bastianello durante l’intervista ha ammesso di non avere tanto in comune con il suo personaggio esclamando: “Dante è pervaso da quell’astuzia un po’ subdola che io reputo un difetto, perché apprezzo profondamente l’onesta umana. Tuttavia è anticonformista come me non amo il perbenismo ed il politically correct estremizzato“. Adesso quindi i telespettatori aspetteranno solamente la giornata di Lunedì per capire cosa succederà nella soap opera.