Amici 21 anticipazioni: quarantena per il nuovo allievo, in quattro vanno al serale!

Sul web spuntano le prime anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Amici 21: in quattro andranno al serale, uno in quarantena.

Sono tantissimi i colpi di scena che andranno in onda nella prossima puntata di Amici 21. Infatti nel corso delle ultime puntate abbiamo visto Mattia Zenzola che ha dovuto abbandonare la scuola dopo l’infortunio accusato. Quindi Raimondo Todaro è pronto a far entrare un nuovo allievo nel suo team. Il fortunato sarà Nunzio, che entrerà a far parte della scuola del talent show di Canale 5.

Durante la puntata odierna, inoltre avremo in studio tutti gli ex di Amici che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022. A fare da giudice per i cantanti, invece, ci penserà Emma Marrone. Nel corso della puntata verranno annunciati anche quattro allievi che accederanno ai serali. Ad anticipare i loro nomi ci ha pensato la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover‘. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nel corso della puntata odierna.

Amici 21, annunciati i quattro che andranno al serale: tutte le anticipazioni

Dopo le esibizioni, Maria De Filippi farà vedere prima le classifiche e poi annuncerà i quattro allievi che vanno al serale. Infatti i talenti che accederanno al serale saranno: Sissi (cantante di Lorella Cuccarini), Michele (nuovo ballerino di Alessandra Celentano), Alex (cantante di Lorella Cuccarini), e Dario (ballerino di Veronica Peparini). Grande puntate anche per Carola che ha vinto la prova Tim ma si è anche classificata prima nella prova di versatilità giudicata da Marcello Sacchetta.

Dopo lo stop di una settimana torna in onda il talent show di Canale 5, con il serale che è sempre più alle porte. Inoltre nel corso di questa puntata Alex, LDA e Luigi scopriranno quale inedito avrà vinto il passaggio su RTL 102.5. A riportare la notizia ci ha pensato la pagina Twitter ‘Amici News‘. Secondo il portale nello studio dovrebbe tornare anche Emma Marrone.

Dopo l’esperienza a Sanremo, la cantante salentina tornerà nel luogo dove tutto è cominciato. Infatti proprio in studio Emma avrà il ruolo di giudice, commentando quindi la gara di cover dei cantanti di Amici 21. Un altro grande ritorno inoltre è quello di Marcello Sacchetta, pronto a partecipare ad una particolare gara di ballo.