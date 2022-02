Amici 21, malore in studio. Maria De Filippi spaventata: “Fermati, basta”

Maria De Filippi si è vista costretta a prendere in mano la situazione, dopo quanto stava facendo Rudy Zerbi. Ecco la ricostruzione di quello che è successo e la reazione dei presenti nello studio Mediaset.

Durante la puntata di Amici 21 andata in onda il 13 febbraio, c’è stato un momento di chiaro imbarazzo in studio. Maria De Filippi ha sorpreso ancora una volta Rudy Zerbi a fare ciò che non dovrebbe con una certa spudoratezza. Dopo averlo chiamato, ha chiesto scusa per il suo atteggiamento in studio.

Ad un certo punto, infatti, Maria De Filippi ha sorpreso Rudy Zerbi imbambolato a guardare sul palco. Gli ha anche rivolto una domanda, ma lui era talmente perso nei suoi pensieri che non si è accorto che qualcuno gli stava parlando! La conduttrice ha quindi concluso che il suo atteggiamento era davvero spudorato, facendo capire che non era d’accordo.

Raimondo Todaro interviene: “È patrimonio nazionale”

Quando il 13 febbraio la fidanzata di Todaro si è messa in posizione per l’inizio della performance di danza, Rudy Zerbi ha iniziato a fissarla sognante. Maria De Filippi, che stava introducendo la gara, gli ha chiesto: “Zerbi, allora tu non ricevi le prove…”. Poi lo ha guardato, sollecitandolo: “Pronto? Zerbi?“.

Questo momento di ilarità è andato a stemperare l’ansia che si è generata in studio quando Serena si è di nuovo sentita male. Le critiche della Celentano, spesso rivolte al suo aspetto fisico, non fanno altro che peggiorare la sua autostima e renderla ancora più fragile ed insicura. Ad un certo punto, si è portata una mano al petto e sembrava non respirare.

Amici 21, Maria De Filippi interviene in difesa di Serena

C’è stato un attimo di paura nello studio di Amici, perchè sembrava che Serena si fosse davvero sentita male. Maria De Filippi si è accovacciata di fianco a lei, e le ha fatto notare che, in ogni caso, la Celentano non avrebbe mai cambiato idea. La Preparini, esperta nella sua disciplina, le aveva fatto i complimenti. Serena si è quindi messa a piangere.