WindTre, il clamoroso addio lascia tutti senza parole: è ufficiale

Grande addio in casa WindTre, con la notizia che ha lasciato tutti gli esperti del settore senza parole: cos’è successo nelle ultime ore.

Un grande addio rischia di sconvolgere l’ecosistema di WindTre. La notizia è del tutto inaspettata per l’operatore italiano ed ha colto di sorpresa anche tutti gli esperti del settore: l’annuncio poco fa.

Grande novità in casa WindTre. Infatti la compagnia telefonica italiana di CK Hutchison, nata ad aprile dalla fusione tra Wind e 3 Italia avrà due nuovi Amministratori Delegati. Negli ultimi giorni infatti è arrivata la clamorosa decisione di Jeffrey Hedberg che ha deciso di lasciare l’incarico che verrà ereditato da due figure interne all’azienda, ossia Gianluca Corti e Benoit Hanssen. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli di quanto successo.

Come abbiamo anticipato la notizia è arrivata lo scorso 9 Febbraio 2022, con l’azienda che ha spiegato le ragioni della decisione. La compagnia telefonica sotto Hedberg ha gestito il l processo di fusione tra Wind e H3G Italia, in particolare “valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità”. Il tutto fino al lancio del brand unico nel marzo 2020.

WindTre avrà due amministratori delegati: addio di Hedberg

Jeffrey Hedberg è stato un grande amministratore delegato per l’azienda. Infatti sotto la sua guida l’azienda di telefonia mobile ha costruito “nuovi purpose, cultura e valori ispirati a principi di innovazione, responsabilità e sostenibilità. Dopo cinque anni, quindi Hedberg lascerà il ruolo di amministratore delegato di Wind Tre S.p.A. a decorrere dalla prossima assemblea di Aprile 2022.

Attualmente la figura ricoperta da Hedberg è stata ricoperta da due figure importanti per l’azienda: Gianluca Corti, attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit Hanssen, attualmente Chief Technology Officer. Con un comunicato Jeffrey Hedberg ha dato il suo addio all’azienda.

Nella nota si legge: “Ho avuto il privilegio di lavorare e costruire team eccellenti in Europa, Africa, Asia e negli Stati Uniti. Essere esposto a così tante persone dotate di talento è stato un onore e una eccezionale fonte di ispirazione” – ha poi concluso – “Oggi, a 60 anni, avverto il bisogno di iniziare una nuova fase della mia vita e della mia carriera, mettendo la mia conoscenza e la mia esperienza globale a disposizione in ruoli non esecutivi“. WindTre quindi si prepara ad un futuro con due nuovi amministratori delegati.