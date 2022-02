WhatsApp, stupefacente novità contro le fake news: cambia tutto

WhatsApp è pronta a continuare a lottare contro le fake news, con un nuovo aggiornamento per tutti gli utenti: cosa cambierà a breve.

Gli aggiornamenti su WhatsApp non finiscono mai, con l’applicazione pronta a lottare nuovamente contro le fake news. Il nuovo update porterà una novità in grado di avvisare l’utenza di fronte a queste notizie: le anticipazioni.

WhatsApp continua ad essere in continuo aggiornamento, con l’applicazione pronta a sperimentare una nuova funzionalità che consente agli utenti di cercare rapidamente i contenuti dei messaggi virali per verificare se sono fake news. Infatti gli sviluppatori sono pronti ad inserire una lente d’ingrandimento, di fianco ai messaggi che sono stati inoltrati attraverso una catena di cinque o più persone. Inoltre lo strumento poi cercherà autonomamente il contenuto del messaggio online, per verificarne la veridicità.

I tentativi di Facebook di controllare la disinformazione su WhatsApp sono complicati dalla crittografia end-to-end del servizio che gli impedisce di vedere il contenuto di tutti i messaggi inviati sul servizio. La funzione del contenuto di ricerca permette di verificare personalmente le informazioni piuttosto scansionare i messaggi in modo proattivo. Questo quindi è l’ultimo tentativo da parte dell’applicazione per cercare di contrastare il triste fenomeno delle fake news. La nuova funzione attualmente è disponibile su iOS e Android in Brasile, Italia, Irlanda, Messico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

WhatsApp, novità per la versione desktop: cosa cambia

Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia seguendo i criteri del Fluent Design. Sono stati quindi modificati i dettami grafici del servizio, andando quindi ad uniformarsi con quelli di Windows 11.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Caro bollette, l’aumento è da record: che batosta per tutti

Ora con ‘ultima versione della beta di WhatsApp UWP, ovvero la 2.2205.2.0, si è chiuso il cerchio, con l’arrivo del tema scuro sull’applicazione. Inoltre questo aggiornamento sarà automatico qualora abbiate già impostato il tema scuro per Windows.

LEGGI ANCHE >>> Netflix, è arrivata la resa dei conti: tutto il pubblico senza parole

Allo stesso tempo l’applicazione ha aggiunto altre novità come uno spazio revisionato e ridotto tra i baloon nelle chat e anche un miglioramento delle prestazioni, con una maggiore reattività quando nel passaggio da una conversazione a un’altra. Questo modifiche al momento sono esclusive per tutti coloro che utilizzano la versione Beta dell’app, ma ben presto potrebbero sbarcare anche sulla versione ufficiale.