Superbonus e altri bonus edilizi: come potrebbero cambiare

Il Governo è al lavoro per trovare un correttivo che potrebbe non essere un emendamento al decreto Sostegni ter, ma un nuovo decreto.

Durante la conferenza stampa di ieri seguita al Cdm, il ministro dell’Economia Daniele Franco e il premier Mario Draghi hanno affermato che il Superbonus è una truffa “tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto”. Per questo incentivo che per altri bonus edilizi, si va verso un aggiornamento delle regole. Il Governo è al lavoro per trovare un correttivo che potrebbe non essere un emendamento al decreto Sostegni ter, ma un nuovo decreto.

Come potrebbe cambiare il Superbonus

Un’ipotesi riguarda la possibilità di dare una specie di bollino ai crediti fiscali, affinché possano essere ceduti. Il ruolo di controllo potrebbe essere affidato alle Entrate. Un’altra ipotesi riguarda invece il ripristino della cessione plurima del credito ma solo tra banche ed intermediari finanziari dello stesso gruppo e autorizzati, quindi vigilati dalla Banca d’Italia. Nella sostanza i crediti potrebbero cedersi più volte solo le società che sottostanno alla normativa anti-riciclaggio. Un’ulteriore proposta proviene dall’Ance, che chiede di permettere una seconda cessione. Un problema legato alle frodi dei crediti fiscali è rappresentato dai pochi controlli ai cantieri. Una delle proposte per verificare che i lavori vengano fatti davvero, è mandare i controlli dei vigili urbani.

Sotto i 10mila euro non serve il visto di conformità

Il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese per i lavori che non superano i 10mila euro non sarà necessario. Il Governo ha modificato quanto approvato nel decreto legge di novembre, introdotto per contrastare le truffe e che prevedeva, in caso di sconto in fattura o cessione del credito, l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione. Chi invece ha superato il tetto di 10mila euro, deve presentare la documentazione.

Bonus facciate 2022: i lavori ammessi restano invariati

Sono agevolate le spese per interventi di pulitura o tinteggiatura finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A e B. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la zona A riguarda “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, compresi le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”. La zona B riguarda invece “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria nella zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2”.