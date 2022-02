Stefano De Martino e Belen, la verità sul loro rapporto: confessione inaspettata!

Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono indubbiamente la coppia più gossipata del momento: la loro ricongiunzione ha fatto impazzire i fan

Da quando lo showman partenopeo e la showgirl argentina sono stati sorpresi insieme a Milano Malpensa, per i due non c’è più pace: sono seguiti ovunque. Adesso arriva la verità sul loro rapporto.

Prima Milano Malpensa, poi il compleanno di Patrizia Griffini, ancora notti insieme a casa di entrambi, la cena all’Armani di Milano e per finire l’evento di famiglia con la presentazione del nuovo brand di Ignazio Moser: se due indizi fanno una prova, qui di indizi ce ne sono anche troppi. Ma qual è la verità sul rapporto tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez?

Se è vero che non è raro che due genitori si vogliano bene, è pur vero che il loro bene va oltre ogni cosa ed i due sembrano essere un po’ troppo vicini condividendo cene con amici, in famiglia o addirittura da soli, come una vera e propria coppia.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez, cosa c’è di vero? Parla lo showman partenopeo

A rompere i sogni di ogni fan affinché la coppia si riunisse ci ha pensato lo stesso Stefano che ha concesso una lunga ed interessante intervista a Gente, durante la quale ha messo a tacere ogni rumor. Lo showman partenopeo, infatti, ha ammesso: “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”.

Addirittura, il conduttore di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2 è riuscito a motivare gli incontri notturni tra i due: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale”.