Smartphone, non scaricate queste applicazioni: copiano tutti i vostri file. Ancora una volta esistono dei grossi rischi se non si presta attenzione ai programmi utilizzati

Il principio del phishing è ormai sempre più diffuso per le truffe informatiche. Ormai il nostro telefono è lo strumento che può farci correre i maggiori rischi a riguardo.

L’utilizzo degli smartphone ha completamente rivoluzionato le nostre abitudini quotidiane. Al giorno d’oggi non è più pensabile vivere la quotidianità rinunciando a quelle che sono diventate le nostre ‘scatole nere’. Non solo un modo per comunicare, come gli iniziali telefoni cellulari, ma dei veri e propri computer sempre a portata di mano. Le diverse applicazioni create in questi anni ci permettono di espletare una serie infinita di funzioni. Una grande semplificazione ma anche un rischio.

Esistono infatti sempre maggiori truffe associate allo smartphone e nello specifico ai programmi che su di esso utilizziamo. Se almeno sotto questo punto di vista il sistema iOS sembra essere all’avanguardia, gli utenti Android devono prestare maggiore attenzione. I malwares sono sempre dietro l’angolo e alcuni possono andare ad intaccare i nostri dati sensibili. Gli hackers sono alla continua ricerca di nuovi metodi per il phishing, potendo arrivare a rubarci i soldi letteralmente dal telefono.

Smartphone, attenzione alle app truffa: vi rubano tutti i dati

Il rischio maggiore viene a crearsi quando scarichiamo le app direttamente dal web, invece di passare dai consueti store. Alcune una volta presenti sul nostro telefono possono sottrarci tutti i dati, portando a pericolose truffe.

Ecco di seguito riportata la lunga serie di App da non scaricare assolutamente sul proprio telefono. Controllate se per caso ne avete qualcuna già attiva.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, stupefacente novità contro le fake news: cambia tutto

LEGGI ANCHE >>> WindTre, il clamoroso addio lascia tutti senza parole: è ufficiale

art.photo.editor.best.hot

bedtime.reminder.lite.sleep

com.am.i.the.best.friends.hh

com.appodeal.test

com.beauty.mirror.lite

com.bedtimehelper.android

com.bkkmaster.android

com.calculator.game

com.card.life

com.cartoon.camera.pro.android

com.code.identifier.android

com.code.recognizer.android

com.color.spy.game

com.cute.kittens.puzzlegame.android

com.cute.love.test.android

com.daily.wonderfull.moment

com.dailycostmaster.android

com.dangerous.writing.note

com.data.securite.data

com.days.daysmatter365.android

com.days.remind.calendar

com.detector.noise.tool

com.dodge.emoji.game

com.dog.bark.picture.puzzle

com.drink.water.remind.you

com.ezzz.fan.sleep.noise

com.fake.call.girlfriend.prank2019

com.fakecaller.android

com.fake.caller.plus

com.false.location

com.fancy.lovetest.android

com.fast.code.scanner.nmd

com.filemanagerkilopro.android

com.filemanagerupro.android

com.filemanageryo.android

com.filemanagerzeropro.android

com.find.difference.detective.little

com.find.you.lover.test

com.frame.easy.phone

com.frank.video.call.lite

com.free.code.scanner.nmd

com.free.lucky.prediction.test

com.funny.lie.truth.detector

com.funny.word.game.english

com.game.color.hunter

com.ice.survival.berg

com.idays.dayscounter.android

com.important.days.matter

com.instanomo.android

com.isleep.cycleclock.android

com.led.color.light.rolling

com.lite.fake.gps.location

com.lovetest.plus.android

com.love.yourself.women

com.lucky.charm.text

com.lucky.destiny.teller

com.magnifying.glass.tool

com.math.braingame.puzzle.riddle

com.math.iq.puzzle.riddle.braingame

com.math.puzzles.riddle.braingame

com.multiple.scanner.plus.nmd

com.my.big.days.counter

com.my.constellation.love.work

com.my.pocker.mobile.mirror

com.nanny.tool.data

com.nice.mobile.mirror.hd

com.nomophotoeditor.android

com.non.stop.writing

com.phone.lite.frame

com.phone.mirror.pro

com.pocker.pro.mobile.mirror

com.prank.call.fake.ring

com.phonecallmaker.android

com.pro.test.noise

com.puzzle.cute.dog.android

com.scan.code.tool

com.simple.days.counter

com.sleep.comfortable.sounds

com.sleep.in.rain

com.sleepassistantool.android

com.sleeptimer.android

com.smart.scanner.master.nmd

com.test.find.your.love

com.test.fortune.tester

com.test.lover.match

com.tiny.scanner.tool.nmd

com.wmmaster.android

com.word.fun.level.english

good.lucky.is.coming.hh

mobi.clock.androidmy.lucky.goddness.today.test

newest.android.fake.location.changer

nmd.andriod.better.calculator.plus

nmd.andriod.mobile.calculator.master

nmd.android.best.fortune.explorer

nmd.android.better.fortune.signs

nmd.android.clam.white.noise

nmd.android.fake.incoming.call

nmd.android.good.luck.everyday

nmd.android.location.faker.master

nmd.android.multiple.fortune.test

nmd.android.scanner.master.plus

nmd.android.test.what.suitable

photo.editor.pro.magic

pic.art.photo.studio.picture

relax.ezzz.sleep.cradle

super.lucky.magican.newest

test.you.romantic.quize

well.sleep.guard.relax

your.best.lucky.master.test.new

com.ssdk.test

bedtime.reminder.lite.sleep

com.frank.video.call.lite.pro.prank

com.personal.fortune.text

com.daily.best.suit.you

com.false.call.trick