Royal Family, fulmine su Harry e Meghan: “Succederà molto presto”

Il gossip riguardo l’imminente divorzio di Harry e Meghan è tornato a circolare prepotentemente. L’ipotesi si era già fatta sentire quando la coppia aveva lasciato il Regno Unito per esplorare una vita “normale” al di là dell’oceano.

La famiglia di Meghan Markle è tornata a far parlare di sè. Questa volta è il fratello Thomas Markle Jr. a prendere parola: dalla casa del Grande Fratello Vip australiano sta rivelando diversi retroscena riguardo sua sorella. Inizialmente, aveva anche scritto di suo pugno una lettera che sarebbe dovuta essere consegnata proprio a Meghan.

Successivamente, dopo aver incontrato in video suo padre, Thomas Jr. è tornato ad insistere che Meghan dovrebbe permettere ad Archie e Lilibeth di vedere i nonni. Neanche lui, come del resto Kate, William, Carlo e la regina Elisabetta, hanno mai visto entrambi i nipoti dal vivo. Lui, non vede neanche la sorella da diverso tempo.

Royal Family, parla Thomas Jr.: “Harry non sorride più”

Thomas Markle, il fratello di Meghan, si è detto entusiasta del fatto che il Grande Fratello australiano sarà trasmesso anche nel Regno Unito, “così lo potrà vedere anche la regina“. È sicuro che Harry e la sorella, dalla California, non si stiano perdendo neanche una puntata del reality show a cui sta partecipando.

Fra le presunte indiscrezioni rivelate da Thomas Markle, ci sarebbe un tentativo di dissuadere Harry dallo sposare Meghan. Il giorno del matrimonio, l’avrebbe avvertito che lei è una persona cattiva e che le avrebbe rovinato la vita, ma il fratello di William è andato avanti con i suoi progetti di vita. Entrare nella famiglia reale avrebbe cambiato in peggio Meghan, che sarebbe diventata in poco tempo una persona completamente diversa.

Perchè per Harry e Meghan potrebbe esserci molto presto il divorzio

Thomas Jr. sostiene che il duca di Sussex, da quando si è trasferito in America, non sarebbe più felice e non sorriderebbe più. Durante il suo percorso nel Grande Fratello australiano, avrebbe confermato che Meghan starebbe pensando seriamente al divorzio da Harry. Lei sarebbe dunque in procinto di usare e gettare anche il suo secondo marito.

Harry e Meghan si concedono raramente al pubblico. Ecco una delle ultime apparizioni pubbliche al Freedom Gala di New York risalente a novembre 2021, dove si dice che siano stati seguiti per tutto il tempo dai cameramen di Netflix con cui stanno realizzando una serie di documentari: