Miss Italia 2022, è ancora allarme Covid: niente finale!

Spuntano dettagli sulla mancata finale di Miss Italia 2022, che salterà a causa Covid. Andiamo a vedere chi ha contratto il virus.

Una delle protagoniste di Miss Italia 2022 ha contratto il Covid e si è dovuta ritirare dal concorso di bellezza nonostante sia stata ad un passo dalla finale. Andiamo a scoprire chi è e cos’è successo.

Si ritira ad un giorno dalla finale. Una vera e propria beffa che ha colpito una delle venti finaliste che doveva partecipare al grande evento di domenica 13 febbraio. Così la possibile reginetta d’Italia ha perso la possibilità di coronare il sogno della vita. Stiamo parlando di Beatrice Scolletta, già Miss Lazio, e prima finalista in assoluto in dolce attesa.

La ragazza di 26 anni ha scoperto di aver contratto il Covid-19 e per questo motivo non potrà raggiungere Venezia, dove ad attenderla doveva esserci la cerimonia finale dell’evento, insieme a Patrizia Mirigliani. Per la giovane Miss Lazio è un vero e proprio peccato, visto che era una delle candidate alla coroncina di ragazza più bella d’Italia. Andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Miss Italia 2022, Beatrice Scolletta costretta al ritiro: ha il Covid-19

Il ritiro è stato accolto da grande rammarico per Beatrice Scolletta, visto che la giovane 26enne è stata ad un passo dalla finale già nel 2020. Quindi per Miss Lazio nemmeno quest anno dovrebbe esserci occasione di partecipare alla diretta che si terrà dal Casinò Ca’ Vendramin Calergi di Venezia. Nonostante il grande dispiacere per quanto successo, ‘Bea’ alla madrina del concorso e a tutte le ragazze che ha voluto scrivere un messaggio che invece potranno prendere parte alla finale che andrà in onda domenica alle ore 21 su Helbiz Live.

Beatrice è una ragazza di 26 anni che è riuscita a conseguire la laurea in scienze e tecniche psicologiche, con il sogno di specializzarsi nella pet therapy. Nonostante la giovanissima età, la Scolletta è già sposata ed ha due figli, attualmente incinta del terzo bambino. Inoltre non è la prima volta che la ragazza di Nettuno, provincia di Roma, partecipa all’evento. Infatti Bea prese parte all’evento già nel 2020, quando a conquistare la corona fu Martina Sambucini.

Nonostante ciò il regolamento di Miss Italia le ha permesso di partecipare anche quest’anno, ma purtroppo è stato il Covid a mettere nuovamente un freno al suo sogno. Nel 2020, inoltre, Beatrice era riuscita a conquistare il titolo di “Prima Miss dell’Anno 2020“, che le ha permesso di accedere automaticamente alla finale di Miss Italia.