Milly Carlucci, stop inatteso: la notizia spiazza tutti i telespettatori. C’era grande attesa per ‘Il Cantante Mascherato’, condotto dalla madrina di ‘Ballando con le stelle’

I risultati degli ascolti non sembrano sorridere alla Carlucci, battuta da Vanessa Incontrada con la fiction ‘Fosca Innocenti’. Piccola consolazione per quanto concerne lo share complessivo.

Il venerdì sera è da sempre un punto di riferimento molto importante per i palinsesti televisivi di Rai e Mediaset. Nella fattispecie quello di ieri aveva un sapore particolare, visto che c’era il debutto di due programmi di grande rilievo. Due fiches importanti per le reti ammiraglie concorrenti. Su Rai1 tornava ‘Il Cantante Mascherato’ con la sua terza edizione, guidato sempre dalla bravissima Milly Carlucci. Dall’altra parte, invece, spazio alla fiction ‘Fosca Innocenti’, interpretata da Vanessa Incontrada (ieri la prima puntata). Dando uno sguardo agli ascolti di venerdì 11 febbraio, nella fascia del prime time, a quanto pare deve essere stata una sfida davvero equilibrata, giocata sul filo dei numeri. Entrambi i format sono partiti piuttosto bene e hanno raggiunto primati differenti. Milly Carlucci può sorridere per il dato sullo share complessivo (20%), mentre appannaggio di Vanessa Incontrada c’è il numero totale di ascoltatori (oltre 3.900.000).

Milly Carlucci, stop inatteso: ‘Il Cantante Mascherato’ battuto da ‘Fosca Innocenti’

Ad aiutare il numero dello share de ‘Il Cantante Mascherato’ è stata la lunghezza del programma, finito ben oltre la mezzanotte, con più di un’ora di vantaggio su Canale5. Questo come è noto aiuta il dato complessivo di riferimento (nello specifico più di un punto percentuale). In realtà per definire realmente il vincitore tra Rai1 e Canale5, bisognerà attendere l’uscita dei dati specifici della sovrapposizione, con i numeri e le curve degli orari della messa in onda. Milly Carlucci riponeva nel suo programma una grande attesa, dopo gli straordinari risultati ottenuti ogni anno con ‘Ballando con le stelle’. La terza edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ è partita non secondo i migliori auspici, anche perchè secondo alcuni esperti avrebbe dovuto stravincere la serata. Ecco di seguito i dati degli ascolti della prima serata di ieri.

Rai Uno – Il Cantante Mascherato: 3.502.000 spettatori e il 20% di share

Canale 5 – Fosca Innocenti: 3.919.000 spettatori e il 18.9% di share

Rai Due – N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.224.000 spettatori e il 5.1% di share; N.C.I.S. Hawai’i: 1.054.000 spettatori e il 4.9% di share

Italia 1 – The Transporter: 1.344.000 spettatori e il 5.9% di share

Rai Tre – Frieden – Il Prezzo della Pace: 653.000 spettatori e il 3.1% di share

Rete 4 – Quarto Grado: 1.263.000 spettatori e il 7.3% di share

La7 – Propaganda Live: 932.000 spettatori e il 5.7% di share