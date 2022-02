Michael Schumacher, l’annuncio è da brividi: i suoi tifosi sono emozionati

Michael Schumacher, l’annuncio è da brividi: tifosi al settimo cielo. Il sette volte campione del mondo è sempre al centro della scena

In Ferrari nessuno ha dimenticato le sue imprese sportive nel decennio trascorso a Maranello. A confermarlo ci ha pensato recentemente anche Carlos Sainz.

Il Mondiale di Formula 1 è alle porte. Dal 23 febbraio si torna a fare sul serio sul circuito di Barcellona, con una tre giorni rigorosamente a porte chiuse. Per vedere in azione le nuove monoposto 2022, bisognerà attendere il 10 marzo in Bahrain, sul circuito di Sakhir, teatro della prima gara del calendario (20 marzo). La Ferrari punta a tornare in alto con l’agguerrita coppia Leclerc-Sainz, pronti a dare battaglia a Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’inglese, dopo la grande delusione di Abu Dhabi, ha sciolto le proprie riserve e sarà regolarmente al via del campionato, con la speranza di conquistare l’ambito ottavo titolo iridato. Scavalcherebbe Michael Schumacher nella graduatoria all time, cosa che i tifosi della Rossa sperano non accada. Il ricordo del ‘Kaiser‘ è ancora molto vivido nella mente di tutti gli appassionati del Circus e soprattutto a Maranello aleggia ancora la sua presenza. Vincere cinque Mondiali consecutivi (6 Costruttori) non è roba comune e non può finire nel dimenticatoio.

Michael Schumacher, le parole di Sainz sono da brividi: tutti parlano ancora del campione tedesco

A confermare come il pensiero di Michael Schumacher sia ancora estremamente presente nel quartier generale di Maranello, ci ha pensato anche Carlos Sainz, in una recente intervista al Corriere della Sera. Il pilota spagnolo è pronto ad iniziare la sua seconda stagione con la Rossa e non vede l’ora di battagliare per il titolo.

“Da quando sono in Ferrari ascolto molte storie che riguardano Michael. È un uomo che avrei voluto conoscere, avere come compagno, per capire come riusciva ad essere così speciale. Ogni meccanico parla di lui ed è bello ascoltare come fu in grado di conquistare un intero gruppo, di trascinarlo, circondato da stima e affetto“.

Poi per quanto riguarda il suo futuro a Maranello ha aggiunto: “Mi piacerebbe rinnovare il contratto il più presto possibile. Come ha detto Binotto, siamo entrambi soddisfatti, abbiamo intenzione di continuare insieme e questo inverno vale come opportunità per trovare un accordo. Ci stiamo provando. Diventare campione del mondo con la Ferrari è la mia ambizione massima”.