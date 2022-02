Meteo, vortice freddo sull’Italia: da San Valentino cambia tutto

Il meteo italiano potrebbe essere stravolto a San Valentino, con un nuovo vortice freddo pronto a colpire la penisola: cosa sta succedendo.

Spunta una grande novità per il meteo italiano, con un vortice freddo pronto a far dissolvere il campo di alta pressione stabilitosi nell’ultimo mese. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e cosa potrebbe cambiare a breve.

Purtroppo l’Italia a breve dovrà dire addio alla vasta area anticiclonica che è andata a stabilirsi sulla penisola. La svolta meteo, infatti, ci sarà ed arriverà a breve. La situazione inizierà a cambiare dal lunedì 14 febbraio, giorno di San Valentino. A spingere la perturbazione ci penseranno i venti meridionali e sarà alimentata da correnti di aria molto fredda riporterà tanta pioggia e anche la neve. Questi due fenomeni potrebbero arrivare anche nelle zone di pianura.

A confermarlo sono gli ultimi aggiornamenti meteo, secondo il quale sul Paese arriverà una poderosa irruzione di aria artico-marittima. Gli effetti saranno importantissimi, infatti oltre ad un calo delle temperature avremo anche il ritorno delle piogge dopo una lunghissima fase di siccità che sta tuttora attanagliando le nostre regioni settentrionali. Inoltre questo gran vortice si muoverà verso il mar Ligure e il Tirreno ed assumerà i caratteri di una vera e propria burrasca invernale.

Meteo, bel tempo in prevalenza: qualche pioggia sul versante adriatico

Nel corso di queste ore vedremo una situazione meteo in continuo cambiamento. Infatti sul paese avremo un vero e proprio fronte che sta iniziando a fare irruzione. Si tratterà di una perturbazione atlantica pronta a portare piogge e rovesci. La giornata decisiva per il cambio di rotta dovrebbe essere quella di San Valentino, ma di certo non c’è ancora nulla. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nei cieli italiani durante questo sabato 12 febbraio.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dal mattino alcuni addensamenti sul comparto occidentali, con delle nevicate anche sulle vette alpine che risulteranno in esaurimento entro la serata. Altrove invece avremo una situazione leggermente più soleggiata, specie a Nord-Est. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che oscilleranno dai 7 ai 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una spiccata variabilità con maggiori annuvolamenti su regioni adriatiche e Appennino. Infatti proprio su questi due comparti potremo avere delle piogge o dei rovesci che caratterizzeranno la giornata di sabato. Le temperature risulteranno in netto calo, con massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione soleggiata al mattino, con solamente la presenza di nubi medio alte. Successivamente avremo qualche lieve pioggia pronta ad arrivare su Molise, Puglia e Appennino. Le temperature risulteranno in leggero calo, con massime che oscilleranno dai 12 ai 17 gradi.