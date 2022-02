Katia Ricciarelli lascia il GF Vip 6? C’è una data per l’addio: manca un mese alla finale ma non tutti arriveranno fino in fondo

La data per la finale del Grande Fratello Vip 6 è fissata da tempo. Lunedì 14 marzo conosceremo il nome del vincitore e il reality potrà andare in archivio per lasciare spazio all’Isola dei Famosi 2022.

In casa ci sono ancora molti concorrenti, ma le nomination e le eliminazioni decise dal pubblico scremeranno il gruppo. C’è però una storica protagonista del programma che sta pensando di chiamarsi fuori ancora prima della fine. Katia Ricciarelli infatti sta per uscire dalla porta rossa senza fare più rientro.

Le voci stanno montando da qualche tempo, senza in realtà mai trovare una conferma anche perché lei più volte in passato ha detto di volerlo fare e non è successo. Doveva andarsene prima di Natale e invece rimasta, poi aveva detto di voler arrivare solo fino al 18 gennaio, giorno del suo compleanno, ma è ancora dentro con tutti gli altri. E allora, quando succederà?

Katia Ricciarelli lascia il GF Vip 6? Il motivo è legato ad un impegno preciso

L’indizio sulla decisione di Katia Ricciarelli e sui motivi che la spingeranno ad abbandonare spunta da un impegno professionale della donna, legato al suio mondo. Il 12 e 13 marzo infatti al Teatro Ciak di Roma sarà la voce narrante dello spettacolo ‘Le pagine più belle. La Bohème’. Tutto confermato, con la prevendita in corso, senza nessun cambio.

Ma come potrebbe fare a onorare il suo impegno se dovesse ancora essere dentro al GF Vip 6? Fino ad ora Katia si è sempre salvata dalle nomination e anche dai provvedimenti della produzione, che pure sono stati invocati da molti, sia dentro la casa che tra il pubblico.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, accordo per le nomination? Due concorrenti tolgono i microfoni – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> “Un sacco di bugie”: l’accusa a Soleil Sorge dell'(ex) amica

Ma se dovesse decidere di andarsene da sola, come le permette il regolamento, allora sarebbe un altro discorso. E probabilmente nessuno dei suoi compagni sarebbe deluso più di tanto.