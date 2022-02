Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno accettato: la scelta manda in visibilio i loro fan

L’ultima scelta di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha mandato al settimo cielo tutti i fan della coppia: cosa succederà a breve.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno detto ‘Sì’ con i fan che vanno in visibilio. Infatti a breve i seguaci dei due potranno avere una finestra nella casa dei loro idoli. I due tornano in televisione in una trasmissione speciale.

Al momento sul web sono una delle coppie più amate, con milioni di fan pronti a seguire le loro stories quotidiane. Stiamo parlando ovviamente di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che dall’uscita dal Grande Fratello Vip 5 sono entrambi in rampa di lancio per delle carriere nel mondo dello spettacolo che promettono benissimo. Adesso i due sono pronti ad aprire la loro casa ai fan. Infatti parteciperanno al programma MTV Cribs Italia, che tornerà in onda con la seconda stagione.

I telespettatori, quindi, sono pronti a tornare nelle case dei VIP più amati nel mondo della televisione. Mtv Cribs Italia riparte mercoledì 16 febbraio in prima serata sul canale Sky 131 e in streaming su NOW. Il format non cambierà, con le celebrità che torneranno ad aprire le loro porte di casa al pubblico che scoprirà dettagli e curiosità delle vite dei loro personaggi televisivi preferiti. Tra questi ovviamente troveremo anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che racconteranno la storia della loro casa, rivelando gusti e cimeli che la caratterizzano.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ad MTV Cribs: le novità sulla nuova stagione

Il programma MTV Cribs Italia tornerà in onda in prima serata il prossimo mercoledì, con la seconda stagione che entrerà nelle case di altri personaggi famosi, tra cantanti e influencer. Infatti il primo cantante che mostrerà la sua casa è anche un esperto di design ed è Riki. Poi troveremo anche altri personaggi famosi come la nota fashion blogger Veronica Ferraro, la modella Nina Rima, l’influencer Ludovica Pagani, la cantante Elettra Lamborghini, Valentina Nappi, Ambra Cotti e l’amica Elisa Maino.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Miss Italia 2022, è ancora allarme Covid: niente finale!

LEGGI ANCHE >>> Temptation Island, terribile caduta durante la gravidanza: le sue condizioni

Sono altre invece le coppie che hanno deciso di aprire le porte di casa loro a MTV Cribs. Infatti tra queste troveremo Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari, Antonio Cassano e la moglie Carolina Marcialis, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia e Valentina Vignali e Lorenzo Orlandi. Non mancherà nemmeno una finestra sullo sport, con le telecamere di MTV che entreranno nella casa del campione olimpico Marcell Jacobs.