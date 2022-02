GF Vip 6, accordo per le nomination? Due concorrenti tolgono i microfoni – VIDEO

Le telecamere del GF Vip 6 hanno ripreso due concorrenti infilarsi a letto insieme dopo essersi tolti i microfoni, dove avrebbero anche discusso temi vietati dal regolamento della trasmissione. Ecco cosa è successo e le immagini incriminate.

Manca ormai un mese alla fine del GF Vip 6, e già sappiamo che Delia Duran sarà uno dei finalisti di questa edizione. La compagna di Alex Belli ha dimostrato che, ai fini delle strategie interne, anche gli ultimi arrivati possono essere molto insidiosi per guadagnare un posto sul podio del reality show di Canale 5.

Mentre Mirana, Lulù, Nathaly e Jessica hanno dimostrato di saper fare fronte comune e saper creare dinamiche, ci sono altri concorrenti che, forse, accusano un po’ di stanchezza. Sembrerebbe essere questo il caso di Manila: nonostante Katia l’abbia addirittura insultata, lei continua a dedicarle gran parte della sua giornata, perdendo molti consensi.

GF Vip 6, perchè i due vipponi erano senza microfoni

A prendere le difese di Manila ci ha pensato Carmen Russo durante l’intervista a Casa Chi. L’ex miss Italia sarebbe una donna molto intelligente e dolce secondo la soubrette, ma l’esperienza del reality fa perdere l’orientamento e causa molta confusione. Non ci sono invece avvocati d’ufficio per quello che è successo durante la notte dell’11 febbraio.

Miriana Trevisan e Lulù Selassié, ad un certo punto hanno detto ai loro inquilini di essere stanche. Sono quindi andate a letto a dormire, accomodandosi nello stesso letto. Dopo essersi tolte i microfoni, però, le due concorrenti del GF Vip 6 hanno continuato a chiaccherare intensamente, mentre i fan le guardavano allibiti dallo schermo di Canale 5.

Di cosa parlavano Miriana e Lulù? L’ipotesi

Come è noto, al GF Vip 6 è vietatissimo stare nella casa senza microfoni. È altrettanto proibito prendere accordi per le nomination: sembrerebbe infatti essere stato questo l’argomento che teneva sveglie le due vippone già stanche per la lunga giornata. Alfonso Signorini prenderà provvedimenti oppure quest’anno si passerà sopra anche su questo?

Ecco il video in cui si vedono le due concorrenti del GF Vip 6 parlare insieme a letto senza microfoni: