Festival di Sanremo, rivelazione inquietante: “Dicevano che mi facevo le canne”. Un’amatissima protagonista svela il retroscena

La storia del Festival di Sanremo è fatta di canzoni e conduttori, personaggi e polemiche. E oggi, a distanza di sette anni da quando era accaduto, una protagonista amatissima dal pubblico è tornata a parlare di un retroscena inquietante.

Lei è Rocio Muñoz Morales, ospite di Serena Autieri nella nuova puntata di Dedicato su Rai 1. Tra i vari argomenti, anche la sua avventura sul palco dell’Ariston nel 2015, quando l’attrice spagnola fu chiamata da Carlo Conti per affiancarlo insieme a Emma e Arisa (vinsero i ragazzi de Il Volo).

Un bel ricordo, ma allora era stato molto pesante affrontare tutto: “In quel periodo piangevo molto perché avevo dei casini personali… Per questo avevo sempre gli occhi rossi e in tanti dicevano che mi facevo le canne“, ha raccontato Rocio. E poi ha spiegato che lei non fuma nemmeno.

Festival di Sanremo, rivelazione inquietante: Rocio Muñoz Morales si racconta

Rocio Muñoz Morales è arrivata in Italia a 24 anni con un futuro tutto da costruire. Oggi che ne ha dieci in più si trova con una carriera solida, un compagno altrettanto famoso come Raoul Bova e due figlie, Luna e Alma.

Di recente si è raccontata al ‘Corriere della Sera’ e ha spiegato cosa la lega al suo compagno, Raoul Bova: “Se siamo simili? Abbiamo anche i nostri difetti, lui a volte è egoista e un po’ geloso. Io troppo esigente, e tendo a ripetere le stesse cose tante volte”. E ha confessato che all’inizio per lei non è stato semplice in Italia perché tanti le davano della raccomandata. Poi il pubblico ha cominciato a conoscerla e apprezzarla, tutto è cambiato.

LEGGI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti, il ritorno in Tv scatena le polemiche: i motivi

LEGGI ANCHE >>> Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023? Arriva l’annuncio ufficiale

Il 2022 sarà anche l’anno buono per sposarsi? “Le nostre anime lo sono già, abbiamo stravolto le nostre vite, lui ha creato una famiglia da capo. Non è una esigenza ma vedremo, non mi piace programmare le cose”.