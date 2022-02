Elisa Isoardi, tutto pronto per il grande ritorno in TV: la sentenza di un collega

Elisa Isoardi è scomparsa dai palinsesti da un po’ e per ora non è prevista, ma un suo noto collega, nonché icona televisiva ha dato la sua sentenza

Non c’è nulla di male a prendersi cura di sé stessi e della famiglia mettendo in standby il lavoro e la conduttrice lo sa bene: è questa la teoria che ha adottato nell’ultimo anno, ma è ora che torni in TV.

Dopo la conduzione nel 2018 di Buono a Sapersi ed in seguito all’esperienza prima come ballerina a Ballando Con Le Stelle e poi come naufraga all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è uscita di scena. Nonostante si pensava che la TV potesse dedicarle spazio nel palinsesto invernale, così non è stato e la conduttrice si trova a godersi la famiglia senza troppe ansie lavorative.

Tuttavia, è forse ora che torni al suo posto in TV? A parlare è un’icona televisiva, Maurizio Costanzo, che spesso e volentieri ha speso buone parole per la conduttrice. Anche questa volta, infatti, il marito di Maria De Filippi ha dato la sua personalissima opinione per quella che lui considera una gran lavoratrice della TV.

Elisa Isoardi ritorna in TV? Parla Maurizio Costanzo

Grande intenditore di TV, a tutto tondo, nonché talent scout, Maurizio Costanzo ha dato la sua sentenza su Elisa Isoardi. In particolare, sulla rubrica che lui cura su Nuovo, una lettrice, Monica da Sestri Levante ha polemizzato su un presunto ritorna in scena della conduttrice: “Non capisco cosa dovrebbe mai condurre. Mi pare che non ci siano grandi spazi, vista la grandissima concorrenza sia in Rai che a Mediaset”. Il collega della Isoardi è prontamente intervenuto in sua difesa esponendosi sul suo conto: “Nella vita non ci sono certezze. Quindi non vedo perché una brava conduttrice come Elisa Isoardi non possa trovare il posto giusto”.

Non molto tempo fa, per altro, la stessa Isoardi si è esposta sul tema. Al magazine Gente, infatti, ha rivelato che inizialmente la sua scelta è stata dura e neppure lei stessa riusciva a darsi una spiegazione sul suo stesso stop, ma poi ha aggiunto: “Grazie al sostegno del pubblico ho trovato il mio piccolo equilibrio che mi porta a dire sono serena, carica, ho voglio di ricominciare”.