Crisi Russia – Ucraina: segnali di guerra e tentativi di accordi. L’appello della Farnesina agli italiani

Il ministero degli Esteri italiano ha invitato i cittadini presenti in Ucraina a registrarsi presso l'Ambasciata per essere rintracciabili, ma non ha chiesto loro di lasciare il Paese.

“Gli eroi sono in mezzo a noi”. Questo lo slogan che accompagna le foto dei giovani soldati su grandi manifesti illuminati per le vie di Kiev. Si tratta di un’iniziativa delle forze armate ucraine, mirata ad arruolare ragazzi e ragazze mentre cresce la tensione nel timore di un attacco da parte della Russia. Uno dei manifesti raffigura Natalia Borisoviska, nome di battaglia La Mela, al fronte dal 2014: “Mentre tu leggi questo testo, lei è all’Est per difendere la nostra pare e la nostra possibilità di vivere senza preoccupazioni”, si legge sul manifesto, in riferimento alla guerra con i separatisti filorussi del Donbass.

Sul piano diplomatico intanto, la situazione sembra precipitare. Il vento di guerra soffia da alcune settimane e al momento viene placato solo da frenetici tentativi di accordi. Secondo il consigliere Usa Jake Sullivan, la Russia sta cercando un pretesto per invadere l’Ucraina. Gli Stati Uniti invieranno altri 3mila soldati in Polonia, come ha affermato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak.

L’Ucraina minimizza la minaccia

“Questa minaccia di invasione l’aspettiamo da otto anni. Questa è la guerra, questa è la Russia. E anche quest’anno ci aspettiamo che Mosca sfrutti qualsiasi momento buono: la fine dell’inverno, la fine delle Olimpiadi a Pechino, la fine della nostra pazienza…”. Sono le parole riportate dal Corriere della Sera di Oleksandr Pavlyuk, generale ucraino che cerca di minimizzare la minaccia, assumendo una posizione in linea con il suo Governo.

Usa-Russia

Era atteso per oggi un colloquio tra il presidente Usa Joe Biden e il presidente russo Vladimir Putin. Al momento è confermato solo quello tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Continuiamo a vedere segnali molto preoccupanti dell’escalation russa, comprese nuove forse che arrivano al confine ucraino – ha affermato Blinken – Siamo in una fase in cui un’invasione potrebbe iniziare in qualsiasi momento”.

Europa

Gli Us, sei leader europei, i capi della Nato e dell’Ue hanno fatto il punto in un summit da remoto a cui ha partecipato anche il premier italiano Mario Draghi. Vladimir Putin dovrebbe sentire nuovamente il presidente francese Emmanuel Macron, che dopo la riunione dei giorni scorsi aveva prospettato la possibilità di trattative, ad oggi disattese dalla Russia. Intanto i prezzi del petrolio sono aumentati e le azioni statunitensi sono crollate.

Cia: “Potrebbe arrivare un attacco il 16 febbraio”

Secondo l’agenzia Associated Press, gli Stati Uniti oggi annunceranno l’evacuazione di tutto il personale della loro ambasciata a Kiev. Washington aveva già ordinato alle famiglie dello staff dell’ambasciata americana di lasciare Kiev. Ieri, venerdì 11 febbraio, il presidente Usa Joe Biden, sulla base di informazioni della Cia, ha avvisato della possibilità che intorno al 16 febbraio possa verificarsi l’invasione della Russa. Per questo Usa e Uk hanno chiesto ai loro cittadini di lasciare l’Ucraina entro due giorni.

Anche i dipendenti della missione diplomatica russa in Ucraina hanno cominciato a lasciare il Paese. A dare la notizia, Ria Novosti, citando una “fonte informata”. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov aveva accennato già in precedenza a questa possibilità, durante la conferenza stampa seguita da un colloquio con la ministra britannica Liz Truss a Mosca.

La città di Kiev sta “lavorando per prevenire una situazione di emergenza di natura militare”. Il sindaco della capitale, Vitaly Klichko, ha parlato di “riserve di combustibile” e “generatori elettrici installati per operare ininterrottamente in una situazione di emergenza”.