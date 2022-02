Covid: tutte le terapie contro il virus per curarsi anche a casa

“La pandemia non è finita. È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vedremo”. Con queste parole Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per le malattie ECDC su Rai Radio Uno: “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure, saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei Paesi in Europa”. Sull’uso delle mascherine ha aggiunto: “Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità, bisogna mantenerle nei luoghi dove non c’è un distanziamento, quindi al chiuso. Poi la mascherina secondo me non è una misura invasiva”.

Secondo l’Istituto superiore della sanità, la mortalità per Covid è 23 volte più alta tra i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose. Il dato è di 103 decessi per 100mila abitanti, ed è 9 volte più altro rispetto a quello degli immunizzati a ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100mila abitanti) e 23 volte più alto rispetto ai vaccinati con booster (4 morti su 100mila abitanti).

Intanto il ministero della Salute ha redatto le linee guida per la “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars CoV-2” indirizzate ai professionisti della sanità. Si tratta di linee guida racchiuse in una circolare diramata nei giorni scorsi, grazie alla “sopravvenuta disponibilità di nuovi farmaci antivirali e anticorpi monoclonali”.

Pillole Pfizer e Merck

Il Ministero invita i medici a tenere le pillole antivirali in considerazione per il trattamento domiciliare dei positivi, ricordando però che vanno somministrate solo ai soggetti che con infezione lieve-moderata di recente insorgenza, non ospedalizzati, non in ossigenoterapia, e che rischiano forme gravi di malattia. Gli antivirali vanno somministrati entro 5 giorni dalla comparsa dei primi sintomi.

Gli altri farmaci

Il Ministero consiglia anche il paracetamolo o i Fans (farmaci antinfiammatori non steroidi). Al pari degli antivirali si ricorda che per le diagnosi precisi ora sono disponibili i monoclonali in soggetti con immunodeficienza che presentino una prolunga positività al tampone molecolare.

Viene sconsigliato invece l’uso empirico degli antibiotici, l’idrossiclorochina, la modifica delle terapie croniche in atto per altre patologie o l’uso di benzodiazepine.

Viene invece raccomandato l’uso dei corticosteroidi ma solo nei soggetti ospedalizzati e intubati oppure a domicilio solo in soggetti che presentino fattori di rischio di progressione della malattia.