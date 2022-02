Covid, misure verso la semplificazione: le Regioni saranno divise in due fasce di rischio

Il motivo di questo cambiamento è principalmente la semplificazione dei controlli, visto che oggi solo in zona arancione scattano alcune limitazioni per i non vaccinati, tra cui l’autocertificazione.

La semplificazione delle regole è ormai la via intrapresa per affrontare l’emergenza sanitaria causata dal Sars-CoV-2, ora che la curva epidemiologica è in discesa. Dopo la riduzione degli obblighi della didattica a distanza per le scuola, sono in arrivo altri cambiamenti sui colori delle Regioni.

La divisione in fasce bianca, gialla, arancione e rossa com’è stata fino ad oggi potrebbe avere i giorni contati. Per la prossima settimana è atteso un decreto legge o forse un nuovo Dpcm che semplificherà il metodo dei colori. Ed altre novità potrebbero arrivare sulla durata del Green pass per chi ha ricevuto le tre dosi di vaccino.

Il cambiamento riguarda l’eliminazione di tutte le fasce di rischio tranne la rossa e creandone una nuova che inglobi tutte le precedenti, che potrebbe essere di colore blu. La rossa scatterebbe quando la situazione degli ospedali sarebbe vicina al collasso, mentre nella maxi-area blu rientrerebbero tutte le situazioni a rischio basso e moderato.

