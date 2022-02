Claudio Gioè, retroscena incredibile: “Mi sono sentito male”. Cos’è successo

Claudio Gioè è reduce dal successo della seconda stagione di Makari di cui ne rivela qualche retroscena: questo era veramente inaspettato!

Un mese ricco di successi per Claudo Gioè, prima Sanremo e poi la seconda stagione di Makari: l’attore palermitano sta finalmente raccogliendo i frutti di un lavoro che va avanti da anni e ne svela qualche retroscena.

Claudio Gioè è Saverio Lamanna in Makari ed entrambi hanno dovuto abbandonare la propria terra per poter proseguire al meglio con la sua carriera. La Sicilia, croce e delizia, è il luogo dove la fiction di Rai Uno è ambientata ed all’attore palermitano sta particolarmente a cuore.

Proprio sulla popolare serie di cui è protagonista, Gioè ha svelato un doloroso retroscena al periodico Mio: “Abbiamo girato a Mondello, Palermo, in tutto il trapanese, nell’agrigentino… Sono tutti posti talmente belli e importanti che vanno protetti e diventano un posto dell’anima. Ecco perché quando ho visto lo scempio che è stato fatto alla Scala dei Turchi mi sono sentito male”.

Claudio Gioè si racconta: il rapporto con Saverio Lamanna

È evidente che Claudio Gioè e Saverio Lamanna hanno più cose in comunque di quanto lo stesso attore palermitano si aspettasse ed ha raccontare il suo rapporto col personaggio interpretato è lui stesso al periodico Mio: “È uno dei personaggi che sento più vicino alla mia cultura e alla mia età. Mi ha lasciato una forte impronta etica che questo giornalista porta avanti nonostante tutto. Interpretare il personaggio di Saverio Lamanna è molto divertente. Ero felice di interpretare questa storia”.

Intanto, la magistrale interpretazione di Claudio Gioè sta riscuotendo un grande successo su Rai Uno collezionando ascolti da capogiro e riconfermando il giusto binario intrapreso l’anno scorso che ha portato alla conferma di una seconda stagione. La prima puntata, composta da due episodi, è andata in onda lunedì 7 febbraio -una volta conclusa la settimana sanremese- la seconda andrà in onda lunedì 14 febbraio e per finire gli ultimi due episodi saranno trasmessi il 21 febbraio, come sempre, dalle 21:25 in seguito a I Soliti Ignoti.

Su Makari 3? Claudio Gioè non si è esposto, ma visto il successo che sta riscuotendo, Michele Soavi potrebbe pensare a qualcosa di nuovo per la fiction tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri.