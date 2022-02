Carmen Russo ed Enzo Paolo, colpo di scena: insieme al prossimo famoso reality

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi presto insieme in un nuovo reality? L’indiscrezione bomba fa sognare i fan

È da poco che la showgirl è tornata a casa dal Grande Fratello VIP, ma ormai ci ha preso mano con i reality e non vede l’ora di tornarci. Suo marito, però, questa volta non la lascerà partire sola.

Nonostante Carmen Russo non abbia portato a termine la sua esperienza al Grande Fratello VIP, l’acclamazione del pubblico da casa è stata veramente importante per la showgirl che ne ha preso atto ed è già a rimettersi in gioco. Enzo Paolo Turchi, dall’inizio dell’esperienza della compagna, fino alla fine, ha badato da solo alla figlia dei due ed ha anche contratto il Covid tenendolo nascosto alla compagna ed al mondo del gossip.

Carmen Russo, più volte, da quando è uscita dalla casa ha ribadito quanto è fiera di avere al suo fianco il coreografo e quanto sia fortunata ad essere sua moglie. I due sono sempre stati molto affiatati, una coppia inseparabile e sembrerebbero essere pronti per partire insieme verso una nuova esperienza.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in un nuovo reality show?

A Casa Chi, Carmen Russo non ha mantenuto il segreto ed ha affermato con determinazione: “Se sono arrivate proposte per me ed Enzo dalla Spagna? Vi dico la verità, sì! Non lo so vedremo, adesso stiamo valutando. Non mi posso sbilanciare senza la mia metà e adesso Enzo non c’è qui”. Sembrerebbe, infatti, che i due siano in trattativa con Madrid per poter prendere parte ad un reality show spagnolo.

Non sarebbe strano se Enzo Paolo Turchi e sua moglie partecipassero a Supervivientes, sono anni ormai che italiani vanno in Honduras a fare l’Isola dei Famosi spagnolo, da ultimi anche Gianmarco Onestini e Valeria Marini, ma si pensa molto più ad un’esperienza Gran Hermano VIP che li ha già cercati. Carmen ha svelato, infatti: “Ci avevano chiamato al Grande Fratello Vip della Spagna l’anno scorso. Sì ci volevano in coppia e per questo non siamo andati. Diciamo che non ci era possibile per la piccola Maria, preferiamo uno alla volta”.