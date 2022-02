Boldi e De Sica, che bomba: nuovo lavoro insieme, addio al cinema?

Massimo Boldi e Christian De Sica starebbero per tornare a lavorare insieme, ma non al cinema: c’è infatti un nuovo progetto allo studio per la celebre coppia che meglio rappresenta la comicità all’italiana. Ecco di cosa si tratta.

Massimo Boldi e Christian De Sica sono la coppia d’oro della comicità italiana. Sono stati separati per ben tredici anni, ed il motivo sembrerebbe essere molto banale. Come raccontò il figlio di Vittorio De Sica a Verissimo, ad un certo punto lui preferì continuare a lavorare con lo storico produttore, mentre Boldi volle costruirsi la sua impresa da solo.

Dunque le storie raccontate riguardo presunti debiti e litigi con familiari, secondo Christian De Sica, sarebbero state inventate. La coppia è tornata a lavorare insieme dal 2018, ma come tutti gli artisti si è vista in difficoltà a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Coronavirus. Ecco perchè la coppia potrebbe sbarcare molto presto in Tv.

Boldi e De Sica, i dettagli del nuovo progetto

Durante la prossima estate, sarebbe allo studio un nuovo format televisivo, che vedrebbe sbarcare in Tv proprio la coppia più amata della comicità italiana: Massimo Boldi e Christian De Sica. A rivelarlo è il settimanale Vero Tv, che rivela come Mediaset stia pensando ad un nuovo programma di varietà televisiva incentrato proprio sulla comicità.

LEGGI ANCHE >>> Carlo Conti tra passato e presente: “Questo ciò che rimpiango”

NON PERDERTI >>> Striscia La Notizia, Massimo Boldi sbotta: “È inutile che insistono”

Entrambi hanno avuto delle brevissime esperienze di conduzione, ed un format disegnato intorno a loro sarebbe una vera e propria novità. Massimo Boldi è già stato ospite in una serata di Top Dieci, condotto da Carlo Conti, mentre nel 2013 ha partecipato a Ballando con le Stelle. Christian De Sica, invece, ha condotto una prima serata su Rai 1 nel 2021.

I due comici stanno lavorando divisi: presto la reunion?

Attualmente Christian De Sica e Massimo Boldi non hanno alcun nuovo progetto lavorativo che li vede coinvolti insieme. Mentre Cipollino sembra semplicemente godersi la sua vita a fianco della compagna Silvia, De Sica è partito con la tournée teatrale di “Una serata fra amici“. Il debutto sarà il 23 e 24 febbraio a Messina presso il Teatro Vittorio Emanuele.

Ecco la presentazione di De Sica del suo nuovo impegno teatrale: