Barù senza freni in confessionale: la proposta choc a Jessica – VIDEO

Il rapporto tra Barù e Jessica è senza dubbi ambiguo, se da una parte lei vorrebbe avere un rapporto con lui, quest’ultimo sembra restio… ma fino a che punto?

I confessionali di Barù sono sempre sui generis, mai una volta che non se ne parli. Anche questa volta il nipote di Costantino della Gherardesca l’ha combinata grossa parlando nuovamente di Jessica.

Nello scorso confessionale, Barù disse di non volere Jessica e che la vedeva bene in un rapporto con Gianluca. Cos’è che gli ha fatto cambiare idea? Non è chiaro, ma nell’ultimo confessionale il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto a chiare lettere che fuori dalla casa del GF Vip potrebbe esserci qualcosa tra i due.

A riportare l’intera conversazione avvenuta in confessionale è proprio Jessica Selassié, la principessa Etiope, che ha deciso di sfogarsi con Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, ha preso a muso duro la sua coinquilina per farle aprire gli occhi sul rapporto che sta costruendo col suo compagno d’avventura.

Barù e Jessica, confessionale piccante: la rivelazione

Sì però figlia svegliati, perché che lui faccia schifo è assodato ma se gli corri dietro, sapendo tutte queste porcherie, manco tu ci fai bella figura. E che cazzo… #gfvip pic.twitter.com/OYk5COvHXv — Steffy (@Steffy96554979) February 11, 2022

Parlando con i suoi due compagni, Jessica ha rivelato: “Tu ti sei persa la perla di Barù in confessionale. Mi fa, ‘si tranquilla che fuori da qui una botta te la do’. Me lo ha detto in confessionale”. Immediatamente Alessandro Basciano è sembrato perplesso a riguardo, ma è riuscito soltanto a commentare: “Sto volando altissimo”. A questo punto Jessica ha continuato a riferire quanto gli ha detto Barù in confessionale: “Mi fa ‘così ti preparo per quando devi trovare l’amore perché sai il mio cuore è chiuso’”.

Basciano ha continuato dicendo: “Vabbè, fatti dare ‘sta botta da Barù…”. Al contrario, invece, Sophie Codegoni, stizzita anche dalle parole del ragazzo che sta frequentando, è stata molto più dura nei confronti dell’amica e compagna d’avventura, affinché aprisse gli occhi: “Amo, ma dagli tu una botta in testa a Barù!”.