Aurora Ramazzotti, il ritorno in Tv scatena le polemiche: i motivi

Aurora Ramazzotti sta per tornare in Tv in un nuovo programma che sarà in prima serata su Canale 5 e promette di sbancare negli ascolti. La notizia, però, ha generato subito una valanga di polemiche: ecco le motivazioni.

Aurora Ramazzotti sta per tornare il televisione con un nuovo appuntamento. Dopo il flop negli ascolti televisivi di Mistery Land, condotto insieme ad Alvin, Italia 1 aveva deciso di fermare la trasmissione, le cui puntate erano già state registrate, dopo solo due trasmissioni. Ecco dunque che per Aury si presenta l’occasione del riscatto.

Aurora sarà infatti presente nel programma di Michelle Hunziker, “Michelle Impossibile“. Si tratta di un vero e proprio one-man-show, che promette tanto intrattenimento e tanti ospiti, oltre a consacrare definitivamente la show-girl italo-svizzera. Ci saranno solo due puntate, il 16 febbraio ed il prossimo 23 febbraio su Canale 5 in prima serata.

Aurora Ramazzotti

Era inevitabile che la polemica si sarebbe incendiata di nuovo non appena la notizia sarebbe trapelata: Aurora Ramazzotti, ancora una volta, lavorerà con la madre. Recentemente, Aurora è stata ospite del programma All Together Now, che vede sempre Michelle Hunziker nel cast. Anche in quell’occasione, è stata sommersa di polemiche.

LEGGI ANCHE >>> Aurora Ramazzotti in un famoso reality? L’annuncio non lascia più dubbi

NON PERDERTI >>> Francesco Monte cancella Aurora Ramazzotti, è colpa di una sua ex

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Aurora Ramazzotti in “Michelle Impossible”. Bisogna dire che, però, la coppia ha già avuto modo di perfezionarsi nel 2018 durante la conduzione di “Vuoi Scommettere?“. Il programma Mediaset, partito con il botto grazie a quattro milioni di spettatori, si è fermato alla prima stagione.

Non solo Tv: la passione segreta di Aurora

Aurora Ramazzotti, oltre a fare l’influencer, ha recentemente raccontato proprio sui social che le piacerebbe sperimentarsi anche come scrittrice. Dopo una passione tramontata nei primi anni della sua adolescenza, Aury si è data il buon proposito per il 2022 di scrivere e leggere molti più libri.

Ecco la presentazione del nuovo programma “Michelle Impossible”, in cui ci sarà anche Aurora Ramazzotti: