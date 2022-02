Amici, la novità sta facendo il giro del web: è incinta! Clamoroso sviluppo per una storia d’amore che ha conquistato il pubblico

Nella storia di Amici ci sono tre categorie di personaggi che spiccano su tutte: gli allievi, alcuni dei quali sono anche diventati famosi, gli insegnanti, ma anche gli amori. Perché il talent di Maria De Filippi è servito pure a creare nuove coppie.

Alcune sono finite in fretta, come quella formata da Stefano De Martino ed Emma Marrone che poi hanno avuto due vite molto intense ma separate. Altre invece hanno resistito, come quella tra Sangiovanni e Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione. O come Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli che ora hanno una grande novità da comunicare.

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo da Amici infatti la ballerina toscana sarebbe incinta del suo primo figlio. Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma come anticipa Biccy.it dovrebbe succedere durante la diretta domenicale del 13 febbraio, quando Sacchetta tornerà in studio per giudicare una sfida tra ballerini.

Amici, la novità sta facendo il giro del web: una coppia consolidata nel tempo

In base alle indiscrezione, sarebbe stato lo stesso Marcello Sacchetta, durante la sua ospitate, a svelare in anteprima la lieta notizia. In realtà per ora lui si è soltanto limitato ad anticipare che tornerà ad Amici come giudice speciale. Ma come sappiamo le puntate del talent sono registrate e quindi tutto è possibile.

La storia tra Giulia, che era stata allieva di Amici nel 2011 è cominciata cinque anni fa. Lei in passato era stata anche accostata a Stefano De Martino, ma senza nessuna conferma ufficiale. E Sacchetta con lo stesso ex marito di Belen aveva lavorato presentando il Daytime del programma.

Una storia d’amore che si è consolidata nel tempo e molti dei loro fan aspettavano che nel 2022 arrivasse la notizia delle bozze. A quando pare ne arriverà un’altra che farà lo stesso tutti felici.