Amici 21, lacrime amare: alunno lascia il talent show – VIDEO

Lacrime amare in casetta ad Amici 21, l’alunno è costretto ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi: la decisione era già nell’aria

Non è la prima volta che accade al talent show, ma le lacrime dell’alunno sono evidenti ed hanno commosso tutti i suoi coinquilini e compagni d’avventura, nonché i telespettatori da casa.

L’esperienza di Mattia ad Amici 21 finisce qui. Il ballerino di Raimondo Todaro è costretto ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi perché non si è ancora ripreso dall’infortunio rimediato prima di Natale. Nonostante il suo insegnante di latino abbia fatto di tutto pur di lasciare che si rimettesse da solo e con l’ausilio dei medici, Mattia non è riuscito a farlo e dovrà abbandonare la casetta.

Alla comunicazione di Raimondo Todaro, Mattia è scoppiato giustamente in lacrime perché teneva troppo alla sua esperienza all’interno del talent show, nonché all’amicizia che ha creato in tutti questi mesi in casetta, in particolar modo quella con Christian con cui ha condiviso gioie e dolori.

Amici 21, Mattia costretto ad abbandonare il talent: la promessa di Raimondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Nonostante sembrava aver recuperato dall’infortunio, Mattia ha accusato nuovamente dolore alla caviglia ed è stato costretto a fermarsi, questa volta in via definitiva. Secondo i medici del programma, infatti, il ballerino di Amici 21 non potrà continuare a danzare se vuole recuperare definitivamente. L’alunno di Raimondo Todaro è scoppiato in lacrime, inevitabilmente, ma è stato proprio il suo maestro a fargli una promessa: “Lo sai perché non piango? Perché c’è un altro bicchiere mezzo pieno: a settembre hai un banco. Non c’è Christian, ma il banco c’è”.

LEGGI ANCHE > > > “Questa la verità su Alex Belli e Delia Duran”. Confessione senza veli di Dayane Mello!

NON PERDERTI > > > “Vuole abbandonare il programma”. Alfonso Signorini fa tremare il pubblico: cos’è successo

Uguale destino, soltanto pochi anni fa, capitò ad Andreas che entrò nella scuola di Amici di Maria De Filippi perché fortemente voluto da Veronica Peparini, di cui adesso è il compagno, ma duramente criticato da Alessandra Celentano. Durante l’anno in cui fu ammesso al programma, il ballerino adesso professionista del talent show si infortunò e la sua maestra gli promise di riservargli un posto per l’anno seguente. Così fu, Andreas è tornato ed ha anche vinto Amici 16.