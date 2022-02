Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023? Arriva l’annuncio ufficiale. Il noto presentatore è stato elogiato da tutti per l’ultima edizione appena conclusa

Quella del 2022 è stata la terza annata consecutiva con Amadeus alla guida del Festival. Gli ottimi risultati di ascolto spingono verso un tentativo di riconferma del noto tifoso interista.

Quest’ultima edizione di Sanremo è stato un vero successo. Rispetto all’anno scorso, il miglioramento dei dati relativi al Covid-19 ha consentito al pubblico di tornare in sala e di avere una kermesse praticamente “normale”. Alla conduzione si è confermato di altissimo livello Amadeus, al suo terzo Festival consecutivo. Gli ascolti gli hanno dato ragione premiandolo in tutte e cinque le serate. Uno svolgimento leggero e fedele alla tradizione, con gag divertenti e uno spirito che è piaciuto alla maggior parte dei telespettatori. Un successo di pubblico e critica che ha portato ad una voce piuttosto diffusa: Amadeus a Sanremo 2023. Il presentatore di Ravenna non si è dedicato nemmeno un attimo di pausa dopo la rassegna canora e ha iniziato subito la registrazione delle puntate de ‘I soliti ignoti‘. Del momento del marito ha parlato in un’intervista a Repubblica, Giovanni Civitillo, rilasciando anche alcune indiscrezioni relative al prossimo anno.

Amadeus alla conduzione di Sanremo 2023: la risposta di Giovanna Civitillo

“Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall’altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell’Ariston. Deciderà lui. Il covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso“. Alla fine tutto è filato per il verso giusto, con le cinque serate andate in onda senza imprevisti. Giovanna sarebbe quindi contenta di assisterlo in un’altra grande avventura sanremese, così come molti telespettatori.

Ad affiancare “Ama” al Festival c’era tutta la famiglia, con il figlio Josè seduto al fianco della mamma in prima fila. Assieme a loro anche la primogenita Alice Sebastiani, 25enne nata dal matrimonio con Marisa Di Martino. Un perfetto quadro di famiglia allargata che ha rasserenato il conduttore sul palco. Alla fine la speranza è che anche il prossimo anno si possa replicare, magari con un ritorno di Fiorello a tempo pieno come spalla. D’altronde squadra che vince non si cambia, vale nel calcio ma anche nello spettacolo.