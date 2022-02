Temptation Island, terribile caduta durante la gravidanza: le sue condizioni

Un brutto incidente e tanta preoccupazione per l’ex volto di Temptation Island che ha condiviso la foto sui social

Brutta caduta per l’ex volto di Temptation Island che aspetta un figlio ed è agli sgoccioli della sua gravidanza: dopo la foto postata sui social la preoccupazione dei follower è stata tantissima.

Georgette Polizzi e Davide Tresse aspettano una bambina e la gravidanza è agli sgoccioli: mancano solo 5 settimane, pertanto la nascita della neonata è prevista a fine marzo. La coppia è stata gioiosa di condividere la gravidanza sui social, fin dagli inizi, ma nelle ultime ore è accaduto qualcosa di veramente brutto.

Il tutto è partito con la scomparsa dai social della stilista che ha fatto preoccupare i fan: generalmente l’ex volto di Temptation Island è una di quelle sempre col telefono in mano pronta a dialogare con i suoi follower. La sua assenza ha fatto insospettire i suoi follower, nonostante in molti credevano ci fosse stata una nascita prematura della neonata, ma la situazione è molto più complessa.

Temptation Island, Georgette è caduta in gravidanza: la preoccupazione dei fan

Nelle scorse ore, infatti, Georgette di Temptation Island ha condiviso una foto in cui si vede evidentemente distesa su di un letto in un ospedale o clinica. È la didascalia, però, la parte più preoccupante di tutto e da cui i follower hanno scoperto il motivo dell’assenza dai social della stilista. “Ora che ho la certezza che le cose sono tutto ok”, ha esordito Georgette, “posso dirvi il motivo della mia sparizione”.

La stilista ha continuato spiegando la situazione: “Siete veramente in tanti ad esservi preoccupati e siccome siete la mia tribù di zii di pollini di cuore sono qui a tranquillizzarvi. Martedì sono scivolata e caduta in malo modo, dopo aver chiamato la ginecologa mi sono automonitorata e nessun sintomo ha creato allarmismo”.

Georgette tranquillizza i suoi follower che definisce ‘zii’: “Mercoledì sera prima di entrare nella mia solita vasca ho avuto perdite ematiche e quindi la corsa in pronto soccorso, il ricovero immediato e la paura. Ora però sono qui a dirvi che va tutto bene, la vostra nipotina sta bene e io pure. Aspetto solo di tornare a casa”.