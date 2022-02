Superbonus, Draghi e Franco: “Una delle truffe più grandi della Repubblica”

Il punto debole dell’intero meccanismo è la cosiddetta cessione dei crediti. Chi fa domanda per il Superbonus cede poi il beneficio ad altri, dando vita a una specie di “moneta fiscale”, come l’ha definita Franco.

“Il funzionamento del Superbonus ha rallentato moltissimo e si è fermato non per gli ostacoli ma per i sequestri della magistratura a fronte di situazioni fraudolente che hanno raggiunto importi del tipo di 2,3 miliardi. E le somme oggetto delle indagini della magistratura sono molto più alte”. Così in conferenza stampa il premier Mario Draghi ha criticato duramente la norma sul Superbonus dell’edilizia.

“Alcuni di quelli che più tuonano sul Superbonus, quelli che dicono che queste frodi non contano e che bisogna andare avanti lo stesso, sono quelli che hanno scritto questa legge”, ha tuonato Draghi.

“Se ci troviamo in questa situazione è per il fatto che si è voluto costruire un sistema che prevedeva pochissimi controlli”, ed aggiunge: “Non è che l’edilizia senza il Superbonus non funziona, che senza di esso l’edilizia italiana non va avanti”.

Il Governo mira a trovare un meccanismo che anti-truffa

Draghi ha annunciato che per questa ragione, “il governo vuole che il meccanismo” del Superbonus “funzioni e quindi i vari correttivi dovrebbero trovare posto in un emendamento a cui sta lavorando il Ministero dell’Economia insieme al Parlamento”.

Durante l’incontro con i giornalisti che si è tenuto dopo che il Consiglio dei ministri ha approvato gli emendamenti al disegno di legge sulla riforma della giustizia, è intervenuto anche il ministro dell’economia Daniele Franco: “Le frodi sui bonus sono tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto”.

Premier e ministro hanno confermato poi che oltre ai 2,3 miliardi di euro sequestrati, ci sono 4 miliardi totali di operazioni sospette: “Dire che i problemi che adesso si manifestino dipendano dai controlli, non credo. Dipendono dalla massiccia azione della magistratura penale che interviene su un contesto che prima era poco regolato”, ha concluso Franco.

Il punto debole dell’intero meccanismo è la cosiddetta cessione dei crediti. Chi fa domanda per il Superbonus cede poi il beneficio ad altri soggetti, dando vita a una specie di “moneta fiscale”, come l’ha definita Franco, finendo per finanziare lavori per ingenti somme al di fuori del perimetro previsto dalla legge.