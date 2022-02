Stefano De Martino e Belen ancora insieme! L’indizio inequivocabile – FOTO

Stefano De Martino e Belén Rodriguez più uniti che mai, adesso sono insieme anche agli eventi della famiglia della showgirl argentina

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sembrano più vicini che mai, insieme partecipano a cene ed eventi anche della famiglia della showgirl argentina. Buoni genitori o qualcosa in più?

Dall’arrivo a Milano Malpensa di Belén Rodriguez dall’Uruguay, con Stefano De Martino le cose vanno a gonfie vele. I due sono stati sorpresi insieme in più occasioni, a partire dalle fughe a casa dello showman partenopeo, fino alla cena da soli insieme all’Armani di Milano la sera prima del debutto a Le Iene.

Incontri da soli, con amici, con parenti, di notte o alla luce del sole, Stefano De Martino e Belén Rodriguez sono diventati qualcosa in più di soli buoni genitori che badano agli interessi di Santiago. In più, la coppia non si nasconde neanche più sui social e ieri erano insieme ad un evento di Ignazio Moser.

Belén Rodriguez e Stefano De Martino insieme all’evento di Ignazio Moser

Questa volta non sono serviti paparazzi per scoprire che Belén Rodriguez e Stefano De Martino fossero insieme. La coppia, infatti, ha condiviso la stessa foto dell’evento cui hanno preso parte: la presentazione del nuovo brand di abbigliamento di Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez. Questo è soltanto l’ultimo degli incontri di due buoni genitori che, probabilmente, stanno tornando ad essere una coppia vera e propria. In più occasioni, infatti, i due si sono trovati soli o in compagnia, come non accadeva da tempo.

È pur vero che da quando si è lasciata da Antonino Spinalbese, la showgirl argentina ha incontrato più ex, Andrea Iannone e Michele Morrone tra gli altri, ma con nessuno di questi c’è stato il legame instaurato anche con lo showman partenopeo. Del papà di Lune Marie, ad oggi, non ci sono più notizie. L’ex di cui Belen era follemente innamorata è finito in prescrizione ed è visto soltanto come il padre di sua figlia. Sembrerebbe, infatti, che i due non si vedano neppure più per l’interesse della piccola di famiglia.