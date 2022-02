Apprensione per la Regina Elisabetta a causa del Covid. I sudditi sono in ansia dopo le ultime vicissitudini. Cosa sta succedendo.

Il Covid continua a disseminare terrore in tutto il mondo. A tremare dinanzi al propagarsi del virus è anche Buckingham Palace.

Da diverse ore in quel di Londra i riflettori sono puntati sulla regina Elisabetta. Il motivo il seguente. La sovrana ha di recente incontrato suo figlio il principe Carlo, risultato positivo al Covid per la seconda volta. Ansia tra i sudditi dopo che da Palazzo non hanno rilasciato dichiarazioni su un eventuale positività o negatività di Sua Maestà.

Il Mirror, citando una fonte vicina alla Regina scrive: “A Londra crescono i timori in quanto lo staff di corte non rivela se Elisabetta abbia contratto il virus dopo l’incontro con il figlio. La regina è comunque costantemente monitorata e non presenta alcun sintomo”. I sudditi hanno però fatto una precisazione: se la Regina sta bene così come hanno affermato, per quale motivo non rassicurare tutti attraverso una comunicazione ufficiale?

Royal Family, apprensione per la Regina Elisabetta: c’entra il Covid

Camilla, futura Regina consorte, dopo l’esito negativo al tampone continuerà a presenziare ai prossimi appuntamenti ufficiali, a differenza del marito che dopo la positività al Covid rimarrà in isolamento a Clarence House. “Sua Altezza è profondamente dispiaciuto di non poter partecipare agli eventi a Winchester”, si legge sulla nota ufficiale diramata da Buckingham Palace. “Cercherà di riprogrammare la visita il prima possibile”.

Per il principe Carlo si tratta della seconda positività al coronavirus: la prima volta nel marzo 2020, nel corso della prima ondata. Contrasse la malattia in forma lieve e senza quindi avere grosse conseguenze. Anche in quel caso salì l’allerta per le condizioni della regina. Oggi forse più di allora data la scomparsa di suo marito avvenuta solo pochi mesi fa.