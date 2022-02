Riforma della giustizia: il Consiglio dei ministri approva la riforma del Csm

Riformare il Consiglio superiore della magistratura e maggiori restrizioni per le toghe che assumevano incarichi politici o amministrativi: questi i due punti cardine del terzo capitolo della riforma della giustizia. Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Manca ora il via libera del Parlamento. Attesa la conferenza stampa del premier Mario Draghi, durante la quale interverranno i ministri dell’Economia e Finanze Franco e della Giustizia Cartabia.

Bozza approvata all’unanimità: cosa prevede

Secondo quanto prevede la bozza della riforma del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno ricoperto cariche politiche elettive al termine del mandato “sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti”. Al termine delle esperienze nei ministeri o di governo non elettivi, per tre anni i magistrati non potranno svolgere funzioni giurisdizionali. La loro destinazione verrà individuata dai rispettivi organi di autogoverno. Lo stesso varrà per i magistrati che si sono candidati in politica ma non sono stati eletti.

Come cambia il sistema elettorale

Il sistema elettorale, prevede la bozza, sarà misto, basato su collegi binominali che eleggono 2 componenti del Csm, ma che prevede anche una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale. Non sono previste liste ma candidature individuali. Il Consiglio sarà nuovamente formato da 30 componenti, 20 togati e 10 dal Parlamento.

La bozza prevede anche il sistema del sorteggio per assicurare che in ogni collegio binominale sia raggiunto il minimo previsto di 6 candidati e per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato. Introdotto anche il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazioni di professionalità dei magistrati, ma solo nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine abbia segnalato comportamenti scorretti da pare del magistrato.

Non ci saranno più magistrati che svolgono contemporaneamente funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche in territori diversi.