Ranking Atp, pessime notizie per Berrettini: cosa rischia il tennista azzurro. E’ salito al numero 6 del mondo dopo la Semifinale agli Australian Open

Solo un grande Nadal, poi vincitore del torneo, è riuscito ad interrompere la corsa di Matteo a Melbourne. Ora deve raccogliere punti importanti per non perdere l’attuale posizione.

Nel tennis come è noto non c’è nemmeno un attimo per rilassarsi. Difendere i punti conquistati in classifica è un gioco massacrante che costringe a dover fare sempre meglio per arrivare più in alto, con il rischio di perdere quanto incamerato l’anno prima. Matteo Berrettini è fresco della Semifinale Slam conquistata nel primo Major dell’anno, a Melbourne e del best ranking della carriera. Issarsi al numero 6 della graduatoria mondiale era una cosa che non riusciva ad un italiano dai tempi di Adriano Panatta (nel 1976 era numero 4, record storico). Ora però per rimanere nel gotha c’è bisogno di confermarsi ad altissimi livelli, già a partire da Indian Wells, primo Masters 1000, in programma dal 10 marzo. I risultati personali, però, potrebbero non bastare a Matteo per difendere la sua sesta posizione (5.018 punti). Il fresco ospite di Sanremo, infatti, potrebbe essere scavalcato dal russo Rublev già a partire dalla prossima settimana. Vediamo il perchè.

Ranking Atp, pessime notizie per Berrettini: Rublev può scalzarlo dalla sesta posizione

Andrej Rublev potrebbe rispedire Berrettini al numero 7 se riuscirà a conquistare il torneo di Rotterdam (Atp 500). Se il russo porterà a termine un percorso netto in Olanda, salirà a 5.020 punti, esattamente 2 in più del nostro alfiere. Una vera beffa per pochissimo distacco, specie considerando i punti normalmente in palio nei tornei di tennis. Per far questo il 24enne di Mosca dovrà intanto superare oggi l’ungherese Marton Fucsovics, nei quarti di finale.

LEGGI ANCHE >>> Max Verstappen rischia una clamorosa squalifica: colpo di scena in Formula 1

LEGGI ANCHE >>> Serie A, clamoroso ritorno per Sebastian Giovinco: è tutto fatto!

In caso di successo si troverebbe sulla sua strada il vincente del confronto tra il britannico Cameron Norrie e il canadese Felix Auger-Aliassime. In un’eventuale finale sarebbe atteso l’incrocio col greco Stefanos Tsitsipas (numero 4 del ranking). Insomma un percorso non certo semplice e che nasconde molte insidie. La speranza del tennis azzurro è che ciò possa non accadere, in attesa di rivedere Berrettini in campo ad Acapulco, a partire dal prossimo 21 febbraio.