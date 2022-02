“Mi sento più fragile”: protagonista di Ballando con le Stelle svela la terribile malattia

La protagonista di Ballando con le Stelle si è aperta a parlare della terrible malattia contro cui sta combattendo da ormai sette lunghissimi anni. Ecco di chi si tratta e la terribile rivelazione riguardo il rischio che sta correndo.

Se c’è un programma che ormai è entrata nel DNA del pubblico italiano è proprio Ballando con le Stelle. La trasmissione, che vede al comando da sempre Milly Carlucci, è capace di portare nelle case degli italiani leggerezza ed intrattenimento, anche se allo stesso tempo i protagonisti studiano danza e si impegnano nella competizione.

Diversi personaggi hanno contribuito al successo del talent-show. Fra questi, sicuramente c’è Carolyn Smith, la danzatrice che, a causa di problemi di salute, ha deciso di concentrarsi sulla sua carriera di coreografa e che a Ballando con le Stelle ricopre il ruolo di opinionista insieme a Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, dalla scoperta della malattia alla battaglia che dura da sette anni: la storia di Carolyn

Carolyn Smith, putroppo, ha scoperto di avere un cancro al seno nel 2015. Si è subito sottoposta alle cure consigliate dal medico, che gli permisero di vincere velocemente la sua prima battaglia. Nel 2018, però, il tumore si è ripresentato, e la coreografa di Ballando con le Stelle ha ripreso le cure e la chemioterapia, che le sta rubando ancora molte energie.

LEGGI ANCHE >>> Ballando con le Stelle, c’è un rifiuto eccellente: salta la sua partecipazione

NON PERDERTI >>> Rai, cancellato il programma: che batosta per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle

Carolyn, sposata con il ballerino italiano Ernestino Michielotto, ha deciso di raccontare per la prima volta la sua battaglia contro la malattia. L’ex ballerina si sta trovando ad affrontare un periodo molto difficile e molto pesante allo stesso tempo: ha infatti scoperto di avere un’altra infezione, che necessita di cure immediate che non sono compatibili con la chemio.

Il delicato racconto: “Andando avanti mi sento più fragile”

Come rivelano le anticipazioni dell’intervista che Carolyn Smith ha concesso a Verissimo, durante le cure dell’infezione la coreografa fermerà le sedute di chemioterapia. Il rischio, però, è enorme: ci sono il 65% di possibilità che durante lo stop alle cure il cancro al seno possa riprendere a crescere di nuovo.

Ecco un tenerissimo video della protagonista di Ballando con le Stelle con i suoi animali: