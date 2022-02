Olimpiadi Pechino, la pattinatrice russa Kamila Valieva positiva a “sostanza vietata”: l’ultima parola al TAS

La pattinatrice russa Kamila Valieva, risultata positiva alla trimetazidina, è diventata un vero e proprio caso legale che terrà in sospeso il risultato della gara a squadre di pattinaggio vinta dalla Russia su Usa e Giappone.

L’atleta quindicenne è risultata positiva al farmaco il 25 dicembre, durante i campionati nazionali russi. La trimetazidina è un modulatore ormonale metabolico vietato dall’agenzia mondiale antidoping. Valieva ha già gareggiato a Pechino il 6 e 7 febbraio, portando la Russia alla vittoria nella gara a squadre di pattinaggio. L’8 febbraio però, è arrivata la notizia e la giovane è stata sospesa in automatico. Il 9 febbraio la commissione disciplinare della Rusada, agenzia russa antidoping, ha revocato la sospensione riservandosi di spiegare il motivo in seguito. Il CIO ha contestato la decisione e ha fatto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), che ha una sezione distaccata a Pechino durante le Olimpiadi per casi urgenti.

La sentenza è attesa prima del 15 febbraio, quando Kamila Valieva dovrà gareggiare in pista nel singolo femminile. Il comitato olimpico russo ha affermato che l’atleta ha “il diritto di allenarsi e di prendere parte alle competizioni di Pechino fino a quando il TAS non deciderà diversamente” e la medaglia d’oro della gara a squadre e valida perché il test positivo è precedente e il risultato ai Giochi non dovrebbe essere rivisto. Ma il Cio contesta anche questo punto, dal momento che Valieva non ha mai ricevuto una premiazione ufficiale. L’atleta quindicenne ha effettuato altri test prima e dopo il 25 dicembre, tutti risultati negativi.