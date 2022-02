Milano, due operai precipitano nel vano ascensore di un palazzo: un morto e un ferito

Un operaio slovacco, Jaroslav Marnka, è morto e un suo collega è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati nel vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo a Milano.

È accaduto in viale Monza, al quinto piano dello stabile di otto, in ristrutturazione da tre anni. I due sono caduti da un’altezza di 20 metri. Marnka aveva 55 anni, ed è morto sul colpo. L’altro operaio, 26enne, è stato soccorso dagli operatori di Areu e trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda. Ha riportato traumi al volto, al torace, al bacino e a una gamba.

La Procura apre indagine per omicidio colposo

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo che, una volta ricevuti i primi atti dalla polizia giudiziaria, sarà coordinato dal Dipartimento Salute, Lavoro, Sicurezza, Ambiente, guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano. Intanto il pubblico ministero di turno, Ilaria Perinu, ha disposto l’autopsia al corpo della vittima.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, due automediche, i vigili urbani, la polizia e la locale Procura. Secondo le prime ricostruzioni, i due operai stavano lavorando sul tetto dell’ascensore quando improvvisamente la fune si sarebbe spezzata e sono caduti.

Alcuni colleghi avrebbero raccontato alla polizia che Marnka e il 26enne “non erano legati” alle corde di sicurezza. L’edificio della tragedia si chiama Palazzo di Fuoco, ed è stato edificato tra il 1958 e il 1961. La dinamica esatta dell’incidente verrà stabilito dalle forze dell’ordine, che sono al lavoro in queste ore.