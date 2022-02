Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme, la scelta è chiara. Dopo la rottura con Tomaso Trussardi, un primo impegno importante

Non sono state settimane facili per Michelle Hunziker che ha dovuto affrontare il passaggio più delicato della sua vita privata, uscendone a testa alta. E ora è pronta per tornare anche in tv per un appuntamento speciale.

Per la prima volta infatti Mediaset le ha affidato uno spettacolo tutto suo, due serate programmate mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio, con Michelle Impossible. Parafrasando la celebre saga, la conduttrice e showgirl sarà la padrona di casa per dimostrare che merita uno spazio tutto suo. Ma la vera notizia è che tra gli ospiti ci saranno anche l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora.

La prima occasione di rivedersi in pubblico, anche se in realtà sotto gli occhi di tutti, dopo la separazione da Tomaso Trussardi e tutte le chiacchiere che ne sono derivate. In realtà solo un pezzo del programma perché al suo fianco ci saranno sempre le due attrici comiche Michela Giraud e Katia Follesa e poi altri ospiti. L’amica del cuore Serena Autieri, ma anche Silvia Toffanin e Ilary Blasi, Maria De Filippi e Gerry Scotti, Ambra Angiolini e Nicola Savino, il Mago Forest. E poi Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax ch hanno lavorato con lei a All Together Now.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme: la nuova vita dopo Tomaso

Michelle Hunziker torna in tv e in attesa di capire come reagirà il pubblico è comunque un bel modo per mettersi alle spalle un periodo complicato. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, lei si è trasferita a vivere a Milano con le due figlie, Sole e Celeste mentre lui si è fermato nella villa di Bergamo.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, salta di nuovo la puntata del venerdì: il motivo sorprendente

LEGGI ANCHE >>> Federica Pellegrini vittima di un atto vandalico: mondo dello sport sconcertato

Subito sono partite le voci di nuove storie, prontamente smentite da entrambi (soprattutto lui), ma intanto la frequentazione continua per il bene delle figlie. Molto più freddi invece sembrano essere diventati i rapporti con Aurora che appoggia in tutto e per tutto la madre.