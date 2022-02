“Mi ha scritto, ho le chat, voleva incontrarmi”: ex gieffina smaschera Alex Belli!

Novità per la casa del Grande Fratello Vip, con un ex gieffina che ha smascherato Alex Belli: l’attore ancora protagonista nel gossip del GF.

Il protagonista assoluto di questa edizione del GF Vip è senza ombra di dubbio Alex Belli. L’attore di CentoVetrine si è reso protagonista di una nuova voce di gossip. Stavolta a sbugiardarlo è un ex gieffina: social impazziti.

Questa sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto protagonista assoluto Alex Belli, che dopo la squalifica è addirittura pronto a tornare all’interno della Casa più spiata dagli italiani. Alfonso Signorini infatti l’ha chiamato per prendere una decisione. Il concorrente dovrà finalmente vuotare il sacco e scegliere tra Delia Duran e Soleil Sorge. Una forzatura per molti, visto che al termine della sua esperienza nel reality, l’attore si è lasciato con la venezuelana ed ha abbandonato anche l’italo-americana.

Inoltre in queste ore, Belli sta tornando protagonista delle voci di Gossip, proprio a causa di un ex concorrente di questa edizione. Stiamo parlando di Federica Calemme, che avrebbe sbugiardato l’attore di CentoVetrine. Infatti l’ex gieffina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Calemme ha così deciso di parlare durante la trasmissione ‘Casa Chi‘ condotta da Rosalinda Cannavò e Gabriele Parpiglia.

GF Vip, Federica Calemme sbugiarda Alex Belli: “Voleva incontrarmi”

Federica Calemme ha quindi deciso di sbugiardare Alex Belli dichiarando a Casa Chi: “Voleva incontrarmi“. L’influencer successivamente ha negato categoricamente di aver mai incontrato il Man prima del GF Vip. In merito al caldo tema, Federica ha chiarito: “Io ho sentito che dicono questa storia, che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata. Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli“.

L’ex gieffina ha poi rivelato che l’attore l’ha scritta più volte su Instagram per incontrarla ed ha concluso: “Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito. Ha detto che mi ha fotografata, ma che non ho la scintilla? Non è vero nulla ragazzi, non c’è mai riuscito! Vi assicuro, magari sarà stata una sosia“. Insomma Alex ha provato a corteggiare anche una delle ultime arrivate nella casa.

Sempre la Calemme ha poi svelato alcuni retroscena su Gianmaria Antinolfi, rivelando che l’imprenditore napoletano le è piaciuto fin da subito, ma non sapeva che sarebbe nata una storia visto che sapeva che era impegnato. Federica, parlando sempre di Gianmaria, ha poi concluso: “Se fuori avevo un fidanzato quando sono entrata al GF? No, era soltanto una conoscenza, non era assolutamente il mio compagno fisso. Quindi non era tenuto ad aspettarmi e nemmeno io ci speravo troppo“.