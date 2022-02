Meteo, doppia perturbazione risveglia l’inverno: la situazione

La situazione meteo sull’Italia è pronta a subire un nuovo scossone. Infatti la stabilità atmosferica potrebbe essere minata da una doppia perturbazione.

Nelle prossime ore il meteo sulla penisola italiana potrebbe subire dei grossi scossoni. A causarli ci penserà l’arrivo di una doppia perturbazione che risveglierà la stagione invernale: cosa sta succedendo sul paese.

La fase anticiclonica sul paese è stata bella lunga, con il meteo che ha riservato oltre un mese di weekend dalle condizioni atmosferiche stabile. In queste ore, però, il meccanismo potrebbe incepparsi. Infatti a partire da sabato 12 e domenica 13 febbraio un primo impulso freddo, di aria artica, raggiungerà il Nord, provocando un aumento dell’instabilità. Per questo motivo i rovesci potrebbero diffondersi a macchia di leopardo , con un imminente ritorno delle nevicate in montagna.

In questi giorni, inoltre, avremo aria artica, piuttosto leggera e secca, che si trasformerà però in piogge solamente durante le ore notturne. A risentirne quindi più che le temperature massime ci penseranno le temperature minime. Infatti nella notte tra sabato e domenica avremo un calo sensibile specialmente sulla Val Padana. Ma il vero colpo di scena avverrà lunedì, con l’arrivo del secondo flusso perturbato, che riporterà un maltempo diffuso su tutto il paese.

Meteo, situazione tranquilla prima dell’impulso freddo: le previsioni

L’Italia quindi si prepara a riaccogliere l’inverno con un cambiamento che potrebbe arrivare già durante la giornata di domani. Infatti un impulso freddo, a momenti, dovrebbe colpire la penisola spazzando momentaneamente via il grande campo di alta pressione. Durante questo venerdì, però, si conserveranno ancora condizioni di stabilità su gran parte della penisola. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nuvolosità irregolari, specialmente sui cieli di Liguria ed Emilia Romagna. Inoltre qualche debole pioggia e nevicata potrebbero colpire dai 1000/1200m su Alpi Nord-occidentali e Appennino Emiliano. Le temperature risulteranno in leggero calo, con massime che oscilleranno dagli 8 ai 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sole offuscato per la prima volta durante questa settimana, oltre che maggiori addensamenti la sera su Toscana e Marche. Su queste due regioni, nel corso della giornata potrebbero cadere anche dei lievi piovaschi. Qui le temperature non subiranno ulteriori cambiamenti ed andranno a stabilizzarsi dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora sole in prevalenza su gran parte del settore, fatta eccezione per delle nubi basse sulle coste tirreniche al mattino e strati serali. Le temperature risulteranno in lieve aumento su tutte le regioni, con valori massimi che andranno dai 13 ai 17 gradi.