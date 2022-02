Mascherine all’aperto, stop: cosa cambia per la vita degli italiani. Da oggi e nel giro di un mese e mezzo gli effetti concreti arriveranno

Non è ancora il via libera per tutti, ma comunque un primo passo importante verso il ritorno alla normalità. Un percorso a tappe che parte a metà febbraio e dovrebbe concludersi a metà giugno.

Il primo passo è quello di abolire l’obbligo di mascherina all’aperto che aprirà ad una serie di allentamenti graduali, con il segnale decisivo del ritorno anche in discoteca. Il capitolo finale sarà chiuso il 15 giugno quando il governo conta di aver concluso il ciclo vaccinale completo (con terza dose booster) di tutti gli over 50.

Intanto si comincia dalle mascherine ed è già un segnale importante. Da oggi nessuno dovrà più indossarle all’aperto. Ma attenzione perché tutti dovranno comunque portarle dietro e indossarle in casi di assembramenti o condizioni nelle quali non sia possibile mantenere la distanza con le altre persone.

Mascherine all’aperto, stop: cosa cambia invece per quelle al chiuso e per le discoteche

Non cambia nulla invece per le mascherine al chiuso. “Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale – è scritto nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza – di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”.

Il 31 marzo non è data casuale, perché sarà anche il limite per lo stato di emergenza che tutti, a partire dal Premier Draghi, puntano ad abolire. Intanto da oggi riapriranno le discoteche anche se con regole precise. Ingresso soltanto per chi ha il green pass rafforzato, quindi guariti o vaccinati e nei locali al chiuso obbligatorio indossare la mascherina, tranne in pista a ballare. Il limite di capienza non potrà essere superiore al 75% all’aperto e al 50% al chiuso.

LEGGI ANCHE >>> Mascherine al chiuso, Galli a iNews24: “Si useranno individualmente solo nelle circostanze che si riterranno rischiose”

LEGGI ANCHE >>> Covid, contagi in discesa: cosa cambierà al termine dello stato di emergenza

Inoltre il ministro Speranza e la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, stanno progettando i prossimi passi per aumentare la presenza di pubblico negli impianti sportivi. Dal 1° marzo dovrebbe essere del 75% all’aperto e del 60% al chiuso, sempre con obbligo di green pass rafforzato.