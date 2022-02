Laura Chiatti, il terribile lutto improvviso: “Ciao amore mio”

Laura Chiatti ha subito un terribile lutto, che l’ha privata all’improvviso di una persona a lei molto cara e che ha fatto parte della sua vita sin dall’adolescenza. Ecco il messaggio commovente dell’attrice.

Negli ultimi mesi è stato un susseguirsi di avvenimenti molto difficili per Laura Chiatti. I suoi fan hanno immediatamente capito che nell’aria c’era una pesante crisi con il marito Marco Bocci. Quando nessuno dei due ha voluto scrivere una parola sui social media per il loro settimo anniversario di nozze, il gossip è impazzito.

Sembrerebbe infatti che l’eccessiva gelosia di lei abbia addirittura portato Marco Bocci a lasciare la loro casa di Roma dove vivono con i figli. L’emergenza sarebbe però rientrata, ed i due artisti avrebbero deciso di riprovarci proprio per i piccoli Enea e Pablo. La notizia che presto lavoreranno insieme e probabilmente lui sarà regista ha seppellito le voci di crisi.

Laura Chiatti, la terribile notizia dell’11 febbraio

Laura Chiatti si è trovata improvvisamente a dover affrontare un lutto. L’11 febbraio, le è infatti arrivata la notizia della morte di una carissima amica, che fra l’altro era sua coetanea. Non è chiaro cosa sia successo a questa ragazza, ma dalle parole si capisce che è davvero distrutta: di lei sappiamo solo che si chiama Elena.

LEGGI ANCHE >>> Laura Chiatti, altro che crisi: la bomba che fa impazzire i fan

NON PERDERTI >>> Laura Chiatti rivela la sua grande ossessione: “Grande sofferenza”

Laura Chiatti, distrutta per il suo lutto, paragona la sua amica ad una farfalla. Abituata a volare leggera sopra tutto e tutti, l’attrice spiega che è volata verso il cielo per non tornare mai più. Elena è stata l’adolescenza di Laura, e forse qualche rimorso nei confronti dell’amica c’è: sarebbe potuta essere più presente dedicandogli più tempo.

La disperazione dopo la terribile notizia: “Eri dentro ogni bellezza”

Dalle parole di Laura Chiatti, lascia sgomenti leggere che, fino a tre giorni fa, lei e la sua amica Elena ridevano insieme ricordando i bei tempi trascorsi in passato. Non c’è alcun accenno ad una malattia, e l’attrice augura ad Elena di poter rinascere, perchè no, proprio come farfalla, per “potersi concedere prati di maestà e volteggi facili nel cielo“.

Ecco il messaggio pubblicato da Laura Chiatti riguardo il suo lutto improvviso: