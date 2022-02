“Ho le contrazioni, il bebè scalcia”. Ex protagonista GF Vip annuncia il parto imminente

Da un momento all’altro potrebbe succedere. L’ex protagonista del GF Vip fa sapere ai suoi follower di avere le contrazioni e che il bebè scalcia con energia.

Il tempo passa in fretta. Chiedere a Clizia Incorvaia per conferma.

Sono volati nove mesi e manca pochissimo al parto dell’ex gieffina che ha ritrovato l’amore proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. Con Paolo Ciavarro è stato amore a prima vista e nonostante la madre di lui aveva espresso delle titubanze su questa storia, alla fine a trionfare è stato l’amore, quello vero. Usciti dal programma i due hanno continuato a vedersi e a coltivare il loro sentimento che si preannunciava sin da allora straordinario. Nove mesi fa la notizia della gravidanza che avrebbe reso lei per la seconda volta mamma mentre Paolo per la prima volta padre. Emozioni dopo emozioni raccontate con minuziosità ai propri follower, sempre più ansiosi con l’avvicinarsi del fatidico giorno.

Manca sempre meno al parto e Clizia attraverso un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, ha aggiornato i propri fan sulla sua gravidanza con queste parole: “Intanto il bebè scalcia e ho le contrazioni”.

Dopo la positività al Covid e la conseguente guarigione, Clizia oggi ha solo un pensiero fisso nella sua mente: stringere tra le sue braccia il suo bambino, frutto dell’amore con Paolo Ciavarro. Nelle scorse ore la fashion blogger ha raccontato ai suoi numerosi follower che si sta avvicnando il momento del parto.

Intanto sui social Clizia Incorvaia ha condiviso un suo nuovo video che la vede in compagnia di Paolo Ciavarro. A corredo della clip ha scritto: “Mood 9 mese, kg in più li senti tutti, fiato corto, notti insonni, tacco 12 archiviato! Quante come me?”. Insomma i giorni passano e il momento tanto atteso è proprio lì dietro l’angolo, pronto a tendere un’improvvisa imboscata.